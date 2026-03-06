Pamiętajmy, matura to nie tylko egzamin z wiedzy. To również sprawdzian dojrzałości emocjonalnej i umiejętności zarządzania stresem.
Kiedy odbędą się egzaminy maturalne w 2026 r.?
Matura 2026 w terminie głównym odbędzie się od 4 do 21 maja (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna). Obowiązkowe egzaminy pisemne (poziom podstawowy) to: język polski (4 maja, godz. 9:00), matematyka (5 maja, godz. 9:00) i język obcy (6 maja, godz. 9:00). Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.
Czy warto zarywać noce przed maturą? Tyle powinien spać maturzysta
Specjaliści są zgodni. Zdrowy, spokojny sen w okresie maturalnym jest kluczowy dla utrwalania wiedzy i efektywnej pracy mózgu. Nastolatki (14-17 lat) potrzebują od 8 do10 godzin snu, a młodzi dorośli, czyli 18 plus, od 7 do 9 godzin snu na dobę. W nocy przed maturą należy spać minimum 7 godzin, aby uniknąć problemów z koncentracją i pamięcią.
Po co nam sen?
Jest wiele przysłów o dobrym śnie, a jak wiadomo w przysłowiach jest zamknięta mądrość. czyli najlepiej "spać jak suseł" lub "snem sprawiedliwego". Człowiek musi spać, by organizm mógł się zregenerować. W nocy mięśnie rozluźniają się i wypoczywają. Schodzą napięcia z całego dnia, a mózg spokojnie przetwarza informacje. Co jeszcze daje nam sen?
- poprawia stan skóry - skóra osoby niewyspanej staje się szara i zmęczona
- poprawia koncentrację i pamięć
- wpływa na metabolizm
- wpływa na gospodarkę hormonalną
- wpływa na gospodarkę energetyczną
- wpływa na pracę układu odpornościowego
- pozwala utrzymać prawidłową masę ciała
Co się dzieje, gdy jesteś niewyspany?
Brak snu wpływa na wydajność umysłu, na psychikę i na kondycję fizyczną. Powoduje m.in.:
- Problemy z koncentracją i pamięcią. Trudniej skupić się na zadaniach, spada zdolność zapamiętywania informacji i logicznego myślenia
- Obniżony nastrój i drażliwość. Zwiększa się poziom stresu, pojawia się lęk, niepokój oraz wyższa podatność na wahania nastroju.
- Zmniejszona zdolność podejmowania decyzji. Pojawiają się opóźnione reakcje
Jak zadbać o zdrowy sen przed maturą?
Trzeba dobrze rozplanować sobie dzień. Na sen maturzysta musi mieć minimum 7 godzin. Przed zaśnięciem należy ograniczyć czas spędzony z komórką czy przed komputerem. Warto wypróbować jedną z technik relaksacyjnych, wyciszających. Pomogą one w obniżeniu poziomu stresu i poprawią jakość snu. Dobrze wywietrzona sypialnia, pachnąca pościel, a wcześniej odprężająca kąpiel lub prysznic - to również pomoże.
Czego potrzebują maturzyści od dorosłych?
Czas egzaminów maturalnych to czas zwiększonego napięcia i rosnących nerwów. "Warto przypomnieć, że w tym okresie intensywnie działa układ limbiczny - odpowiedzialny za emocje i lęk - natomiast kora przedczołowa (logika, planowanie, kontrola) u młodzieży wciąż się rozwija. Dlatego młodzi ludzie potrzebują dorosłych, którzy będą stabilni, a nie przestraszeni razem z nimi" - mówił w wywiadzie dla dziennik.pl doktor Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca akademicki.
