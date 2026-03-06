Pamiętajmy, matura to nie tylko egzamin z wiedzy. To również sprawdzian dojrzałości emocjonalnej i umiejętności zarządzania stresem.

Kiedy odbędą się egzaminy maturalne w 2026 r.?

Matura 2026 w terminie głównym odbędzie się od 4 do 21 maja (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna). Obowiązkowe egzaminy pisemne (poziom podstawowy) to: język polski (4 maja, godz. 9:00), matematyka (5 maja, godz. 9:00) i język obcy (6 maja, godz. 9:00). Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Czy warto zarywać noce przed maturą? Tyle powinien spać maturzysta

Specjaliści są zgodni. Zdrowy, spokojny sen w okresie maturalnym jest kluczowy dla utrwalania wiedzy i efektywnej pracy mózgu. Nastolatki (14-17 lat) potrzebują od 8 do10 godzin snu, a młodzi dorośli, czyli 18 plus, od 7 do 9 godzin snu na dobę. W nocy przed maturą należy spać minimum 7 godzin, aby uniknąć problemów z koncentracją i pamięcią.

Po co nam sen?

Jest wiele przysłów o dobrym śnie, a jak wiadomo w przysłowiach jest zamknięta mądrość. czyli najlepiej "spać jak suseł" lub "snem sprawiedliwego". Człowiek musi spać, by organizm mógł się zregenerować. W nocy mięśnie rozluźniają się i wypoczywają. Schodzą napięcia z całego dnia, a mózg spokojnie przetwarza informacje. Co jeszcze daje nam sen?

poprawia stan skóry - skóra osoby niewyspanej staje się szara i zmęczona

poprawia koncentrację i pamięć

wpływa na metabolizm

wpływa na gospodarkę hormonalną

wpływa na gospodarkę energetyczną

wpływa na pracę układu odpornościowego

pozwala utrzymać prawidłową masę ciała

Co się dzieje, gdy jesteś niewyspany?

Brak snu wpływa na wydajność umysłu, na psychikę i na kondycję fizyczną. Powoduje m.in.:

Problemy z koncentracją i pamięcią. Trudniej skupić się na zadaniach, spada zdolność zapamiętywania informacji i logicznego myślenia

Obniżony nastrój i drażliwość. Zwiększa się poziom stresu, pojawia się lęk, niepokój oraz wyższa podatność na wahania nastroju.

Zmniejszona zdolność podejmowania decyzji. Pojawiają się opóźnione reakcje

Jak zadbać o zdrowy sen przed maturą?

Trzeba dobrze rozplanować sobie dzień. Na sen maturzysta musi mieć minimum 7 godzin. Przed zaśnięciem należy ograniczyć czas spędzony z komórką czy przed komputerem. Warto wypróbować jedną z technik relaksacyjnych, wyciszających. Pomogą one w obniżeniu poziomu stresu i poprawią jakość snu. Dobrze wywietrzona sypialnia, pachnąca pościel, a wcześniej odprężająca kąpiel lub prysznic - to również pomoże.

Czego potrzebują maturzyści od dorosłych?

Czas egzaminów maturalnych to czas zwiększonego napięcia i rosnących nerwów. "Warto przypomnieć, że w tym okresie intensywnie działa układ limbiczny - odpowiedzialny za emocje i lęk - natomiast kora przedczołowa (logika, planowanie, kontrola) u młodzieży wciąż się rozwija. Dlatego młodzi ludzie potrzebują dorosłych, którzy będą stabilni, a nie przestraszeni razem z nimi" - mówił w wywiadzie dla dziennik.pl doktor Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca akademicki.