Egzamin dojrzałości to dla wielu młodych ludzi pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu. Choć do sesji egzaminacyjnej w 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, obecni uczniowie szkół średnich już teraz analizują statystyki i zmiany w arkuszach. Które przedmioty spędzają sen z powiek tegorocznym maturzystom?
Tych przedmiotów boją się uczniowie na maturze. SONDAŻ
Portal Studiowac.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników sondaż dotyczący przewidywanego poziomu trudności egzaminów dojrzałości. W badaniu, wzięło udział 1428 osób. Ankietowani wskazywali, który z przedmiotów maturalnych budzi w nich największy niepokój.
Zgromadzone dane pokazują wyraźną hierarchię trudności w oczach uczniów:
- Matematyka: 40 proc. (568 głosów)
- Język polski: 27 proc. (382 głosy)
- Język obcy: 17 proc. (243 głosy)
- Inny przedmiot: 8 proc. (108 głosów)
- Historia: 7 proc. (96 głosów)
- Geografia: 1 proc. (32 głosy)
Czarna lista maturzysty - topowe "straszaki"
Statystyki z ubiegłych lat oraz opinie na forach edukacyjnych są jednoznaczne. Oto zestawienie przedmiotów, które generują najwyższy poziom kortyzolu:
- Matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony)
Od lat "królowa nauk" zajmuje pierwsze miejsce w rankingach stresu. Obawa przed skomplikowanymi zadaniami z geometrii analitycznej czy rachunku prawdopodobieństwa jest powszechna.
- Język polski (ustny)
Mimo że egzaminy pisemne są wymagające, to właśnie konieczność wypowiedzi przed komisją budzi największą panikę. Losowanie pytań jawnych i konieczność błyskawicznego konstruowania argumentacji to wyzwanie.
- Chemia i biologia (rozszerzenie)
To "być albo nie być" dla kandydatów na medycynę. Specyficzny klucz odpowiedzi, wymagający precyzyjnego wstrzelenia się w konkretne sformułowania, sprawia, że nawet najlepsi uczniowie czują niepewność.
- Fizyka
Przedmiot wybierany rzadziej, ale uważany za jeden z najtrudniejszych pod względem zrozumienia procesów i korelacji z zaawansowaną matematyką.
Jak zminimalizować stres przedmaturalny?
Zamiast ulegać panice, warto postawić na strategię. Eksperci edukacyjni radzą:
- Planowanie z wyprzedzeniem: Rozpoczęcie powtórek już teraz pozwala uniknąć kumulacji materiału w kwietniu 2026.
- Praca z arkuszami: Oswajanie się z formą zadań CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) to 50% sukcesu.
- Techniki relaksacyjne: Nauka głębokiego oddychania i dbanie o higienę snu są równie ważne, co znajomość wzorów chemicznych.
