Egzamin dojrzałości to dla wielu młodych ludzi pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu. Choć do sesji egzaminacyjnej w 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, obecni uczniowie szkół średnich już teraz analizują statystyki i zmiany w arkuszach. Które przedmioty spędzają sen z powiek tegorocznym maturzystom?

Tych przedmiotów boją się uczniowie na maturze. SONDAŻ

Portal Studiowac.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników sondaż dotyczący przewidywanego poziomu trudności egzaminów dojrzałości. W badaniu, wzięło udział 1428 osób. Ankietowani wskazywali, który z przedmiotów maturalnych budzi w nich największy niepokój.

Zgromadzone dane pokazują wyraźną hierarchię trudności w oczach uczniów:

Matematyka: 40 proc. (568 głosów)

Język polski: 27 proc. (382 głosy)

Język obcy: 17 proc. (243 głosy)

Inny przedmiot: 8 proc. (108 głosów)

Historia: 7 proc. (96 głosów)

Geografia: 1 proc. (32 głosy)

Czarna lista maturzysty - topowe "straszaki"

Statystyki z ubiegłych lat oraz opinie na forach edukacyjnych są jednoznaczne. Oto zestawienie przedmiotów, które generują najwyższy poziom kortyzolu:

Matematyka (poziom podstawowy i rozszerzony)

Od lat "królowa nauk" zajmuje pierwsze miejsce w rankingach stresu. Obawa przed skomplikowanymi zadaniami z geometrii analitycznej czy rachunku prawdopodobieństwa jest powszechna.

Język polski (ustny)

Mimo że egzaminy pisemne są wymagające, to właśnie konieczność wypowiedzi przed komisją budzi największą panikę. Losowanie pytań jawnych i konieczność błyskawicznego konstruowania argumentacji to wyzwanie.

Chemia i biologia (rozszerzenie)

To "być albo nie być" dla kandydatów na medycynę. Specyficzny klucz odpowiedzi, wymagający precyzyjnego wstrzelenia się w konkretne sformułowania, sprawia, że nawet najlepsi uczniowie czują niepewność.

Fizyka

Przedmiot wybierany rzadziej, ale uważany za jeden z najtrudniejszych pod względem zrozumienia procesów i korelacji z zaawansowaną matematyką.

Jak zminimalizować stres przedmaturalny?

Zamiast ulegać panice, warto postawić na strategię. Eksperci edukacyjni radzą: