Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w danym roku szkolnym w szczególności:

laureaci międzynarodowych olimpiad;

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub laureaci turnieju;

laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

uczniowie szkół ponadpodstawowych uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Za osiągnięcia w roku szkolnym 2024/2025 stypendia trafiły do 645 uczniów spośród 3454 wnioskodawców. Nagroda w wysokości 4000 zł jednorazowo została wypłacona do końca grudnia 2025 r., a łączny budżet programu wyniósł 2 580 000 zł.

W województwie podlaskim stypendium otrzymało 38 uczniów.

Stypendium - dla kogo

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi z danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Ważne Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach, tj. do 30 listopada do okres od września do grudnia oraz do 30 kwietnia, z okres od stycznia do czerwca.

Prezes Rady Ministrów przyznał 4 050 stypendia na rok szkolny 2025/2026. Kwota środków uruchomionych na wypłatę I raty stypendiów to 8 100 000 zł.

Łączna kwota środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów na 2025 i 2026 r. to 21 000 000 zł.

W województwie podlaskim stypendium otrzymało 130 uczniów.