W szkole w Mikołajkach Pomorskich (woj. pomorskie) wybuchł pożar. Ewakuowano uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych placówki. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.
Portal Zawsze Pomorze poinformował, że około godziny 11:30 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w szkole podstawowej w Mikołajkach Pomorskich w powiecie sztumskim (woj. pomorskie). Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano z placówki około 120 osób - uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych.
Cztery zastępy straży pożarnej
Schronili się w sąsiednim budynku. Straż pożarna poinformowała, że nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, które zajęły się zabezpieczeniem obiektu oraz usunięciem zagrożenia. Przyczyny zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane.
