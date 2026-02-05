Portal Zawsze Pomorze poinformował, że około godziny 11:30 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w szkole podstawowej w Mikołajkach Pomorskich w powiecie sztumskim (woj. pomorskie). Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano z placówki około 120 osób - uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Cztery zastępy straży pożarnej

Schronili się w sąsiednim budynku. Straż pożarna poinformowała, że nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, które zajęły się zabezpieczeniem obiektu oraz usunięciem zagrożenia. Przyczyny zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane.