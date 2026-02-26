Egzamin ósmoklasisty jest kluczowym etapem edukacji w Polsce, a od jego wyniku zależy przede wszystkim rekrutacja do wybranych szkół ponadpodstawowych - liceów, techników, szkół branżowych. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się tylko w formie pisemnej w maju dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trwa trzy dni.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Język obcy nowożytny to jeden z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Musi to być język obcy, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy z trzech dni zaczyna się egzaminem o godzinie 9:00. Przy arkuszach egzaminacyjnych standardowych - bez orzeczeń chorób - język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy 110 minut.

poniedziałek 11 maja 2026 r. - język polski,

wtorek 12 maja 2026 r. - matematyka,

środa 13 maja 026 r. - język obcy nowożytny

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty to 8-10 czerwca 2026 r. Nie jest to egzamin poprawkowy. Kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym?

uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

uczeń, który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną podane 3 lipca 2026 r. Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji oznaczony jest jako do 3 lipca 2026 r.

Przeliczanie ocen ze świadectwa na punkty

Gdy uczniowie składają papiery do szkół ponadpodstawowych, następuje przeliczenie ocen na punkty. Język polski i matematyka za ocenę celującą – 35 punktów, za każdą o jeden stopień niższą ocenę o 5 punktów mniej aż do oceny dopuszczającej – 10 punktów. Analogiczna reguła dotyczy języka obcego nowożytnego z tym że za ocenę celują uczeń otrzymuje 30 a dopuszczającą – 5 punktów. I tak za same piątki na świadectwie uczeń dostanie 30+30+25=85 punktów.