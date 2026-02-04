"Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem odnosi się do treści Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument ten stanowi kolejny dowód rażącego lekceważenia środowiska oświatowego, degradacji zawodu nauczyciela oraz systemowego niszczenia polskiej edukacji" - czytamy w piśmie

Jak argumentują związkowcy rozporządzenie nie realizuje żadnych realnych postulatów płacowych, nie rekompensuje wieloletnich zaniedbań ani dramatycznego spadku realnej wartości wynagrodzeń nauczycieli. Według "Solidarności" zaproponowane stawki są oderwane od rzeczywistości gospodarczej, ignorują inflację, wzrost kosztów życia oraz rosnące obciążenia zawodowe nauczycieli.

Działania MEN "pozorne i cyniczne"

"Minister Edukacji po raz kolejny próbuje propagandowo ogłosić "podwyżki”, które w istocie są jedynie kosmetyczną korektą, niemającą żadnego znaczenia dla poprawy sytuacji materialnej pracowników oświaty. Takie działania należy uznać za pozorne i cyniczne, a nie za odpowiedzialną politykę państwa wobec edukacji" - uważają związkowcy

Ich zdaniem rozporządzenie utrwala dramatycznie niski prestiż zawodu nauczyciela, pogłębia kryzys kadrowy w szkołach, skutecznie zniechęcając młodych ludzi do podejmowania pracy w oświacie, łamie zasadę dialogu społecznego, ponieważ zostało przygotowane bez realnych uzgodnień ze stroną związkową, przerzuca odpowiedzialność finansową na samorządy, nie zapewniając im adekwatnych środków.

Nauczyciele jako koszt

"Solidarność" podkreśla, że nauczyciele nie mogą być traktowani jak koszt, który należy minimalizować, lecz jak fundament przyszłości państwa. "Państwo, które oszczędza na edukacji, skazuje się na cywilizacyjną degradację" - napisali.

Związek domaga się rzeczywistego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, gwarantującego godne warunki życia, czyli powiązania wynagrodzeń zasadniczych z przeciętną płacą w sektorze przedsiębiorstw oraz wzywa do rozpoczęcia realnego dialogu społecznego, a nie jego fasadowej imitacji. "Oświata nie przetrwa kolejnych lat upokorzeń i pozorowanych reform. Nauczyciele mówią już dość!" - kończą związkowcy.

Rozporządzenie MEN ws. minimalnych pensji

W styczniu Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w projektowanym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2026 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną zwiększone o 3 proc.

Wysokość wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wynika z 3% wzrostu wynagrodzenia średniego w związku z rozstrzygnięciami ustawy budżetowej na 2026 r. w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli.

Zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela, podwyższenie wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.