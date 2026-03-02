Inspiracja z zagranicy. Australia rozpoczyna, Polska dyskutuje

Decyzja rządu w Australia o wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia odbiła się szerokim echem na świecie. Dyskusja o wpływie platform cyfrowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży nabrała nowej dynamiki również w Polsce.

W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące uzależnień cyfrowych, cyberprzemocy i spadku koncentracji uczniów, Koalicja Obywatelska zaprezentowała założenia projektu ustawy regulującej dostęp nieletnich do social mediów.

Media społecznościowe dopiero od 15. roku życia?

Jednym z kluczowych elementów propozycji jest wprowadzenie minimalnego wieku, 15 lat, dla użytkowników platform społecznościowych. Weryfikacja miałaby odbywać się za pomocą Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, co, w założeniu autorów, pozwoliłoby skuteczniej egzekwować przepisy.

Projektodawcy podkreślają, że chodzi nie tylko o ograniczenia, ale o stworzenie systemowych narzędzi, które dadzą państwu realną kontrolę nad przestrzeganiem regulacji przez globalne platformy.

Telefony wyłączone na lekcjach? Możliwy ogólnopolski zakaz

Najwięcej emocji budzi jednak zapis dotyczący szkół podstawowych. Projekt przewiduje ogólnokrajowy zakaz używania telefonów podczas lekcji. Choć dziś placówki mogą wprowadzać podobne regulacje w swoich statutach, nie istnieje jednolita zasada obowiązująca w całym kraju.

Zdaniem Barbara Nowacka, skala problemu wymaga zdecydowanych działań. Minister edukacji wskazuje, że niekontrolowany dostęp do smartfonów i mediów społecznościowych ma realny wpływ na dobrostan dzieci.

- Widzimy, jak wiele szkód wyrządza dzieciom nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Państwu brakuje narzędzi w tym obszarze - podkreślała podczas wystąpienia w Sejmie.

Nauczyciele: smartfon dekoncentruje i utrudnia pracę

Środowisko nauczycielskie od dawna alarmuje, że problem narasta. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę na coraz częstsze przypadki nagrywania lekcji, transmitowania ich w internecie czy wykorzystywania telefonów w sposób zakłócający zajęcia.

W ocenie Urszuli Woźniak, wiceprezes ZNP, potrzebne są jasne, ogólnokrajowe regulacje. Jak wskazuje, smartfon w czasie lekcji nie wspiera procesu edukacyjnego, a często go utrudnia.

Eksperci zajmujący się psychologią edukacji podkreślają, że obecność telefonu w zasięgu ręki obniża zdolność koncentracji nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest aktywnie używane. Sam fakt powiadomień czy pokusa sprawdzenia ekranu rozprasza uwagę uczniów.

Odpowiedzialność dorosłych i platform

O potrzebie regulacji mówiła również Monika Rosa, przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży. W jej opinii nowe przepisy mają być wyrazem odpowiedzialności, zarówno po stronie dorosłych, jak i największych firm technologicznych.

Projekt ustawy jest na etapie założeń, ale już teraz wywołuje silne emocje. Zwolennicy podkreślają konieczność ochrony najmłodszych przed negatywnymi skutkami nadmiernej cyfryzacji. Krytycy pytają o skuteczność egzekwowania przepisów i granice ingerencji państwa.

Jedno jest pewne: debata o miejscu smartfonów w szkole i o wieku dostępu do mediów społecznościowych dopiero się rozpoczyna i może na stałe zmienić codzienność polskich uczniów.