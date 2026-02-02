Nadeszły zapowiadane od kilku dni mrozy. W niektórych miejscach termometry pokazały minus 30 stopni Celsjusza, z tego powodu prawie 300 szkół w Polsce zostało zamkniętych. Warto przy tym pamiętać, że jeśli lekcje zostaną zawieszone na dłużej niż trzy dni, dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania nauczania w formie zdalnej.

Jednak to nie z powodu ujemnych temperatur uczniów czeka kolejne wolne. Niektórzy nie zdążą zmęczyć się nauką po feriach, gdy znów zyskają niemal tydzień wolnego.

Kiedy kolejna przerwa od nauki?

W tym roku harmonogram ferii zimowych zakłada tylko trzy terminy ferii:

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

2 lutego - 15 lutego 2026: małopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, opolskie,

16 lutego - 1 marca 2026: lubelskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie.

To oznacza, że zimowa przerwa w nauce potrwa aż do początku marca. To z kolei znaczy, że uczniowie z województw lubelskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, lubuskiego i śląskiego po 23 dniach nauki znów czeka przerwa od zajęć.

Tym razem prawie tydzień wolnego będą mieć uczniowie w całej Polsce. Od 2 do 7 kwietnia potrwa wiosenna przerwa świąteczna (wielkanocna). Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2025/2026, wolne zacznie się w Wielki Czwartek, a skończy we wtorek po Wielkanocy. Uczniowie do szkół wrócą dopiero w środę. To zatem niemal tydzień wolnego.

Wiosenna przerwa świąteczna będzie dłuższa?

Warto pamiętać też o dniach dyrektorskich. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie nie mają lekcji, za to szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych (opieki świetlicowej). O harmonogramie tych dni dyrekcja powinna poinformować do końca września w danym roku szkolnym.

Dyrektorzy szkół podstawowych mogą w trakcie roku szkolnego rozplanować dodatkowo maksymalnie 8 dni, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: maksymalnie 10 dni. Często wolne dni ustala się właśnie w okolicach długich weekendów czy świąt, dlatego warto sprawdzić na stronie internetowej placówki, czy wiosenna przerwa świąteczna nie zostanie wydłużona.