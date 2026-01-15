Obecnie, by uczeń otrzymał klasyfikację z danego przedmiotu, musi uczęszczać na więcej niż połowę zajęć. Zdarza się jednak, że jest nieobecny na zajęciach, gdy przeprowadzane są sprawdziany, kartkówki, nie ma "okazji" zostać odpytany z materiału, więc wystawienie oceny na semestr jest niemożliwe. Co w tym przypadku?

Czym jest nieklasyfikowanie ucznia na semestr?

Nieklasyfikowanie ucznia w klasyfikacji śródrocznej to sytuacja, w której uczeń nie otrzymuje oceny klasyfikacyjnej z jednego, kilku lub wszystkich zajęć na półrocze (czyli w podsumowaniu I semestru nauki), ponieważ nauczyciel nie ma wystarczających podstaw do ustalenia oceny śródrocznej.

Przyczyną takiej sytuacji najczęściej jest zbyt duża liczba nieobecności ucznia – przekraczająca połowę czasu przeznaczonego na dany przedmiot, co uniemożliwia zebranie wystarczającej liczby ocen i obiektywne ocenienie jego postępów.

Informacja o tym z pewnością zostanie przekazana rodzicom, np. podczas zebrania na zakończenie semestru. W dokumentacji zamiast oceny pojawia się wtedy zapis „nieklasyfikowany” (lub „nieklasyfikowana”), a klasyfikacja śródroczna nie obejmuje danego przedmiotu/ucznia.

Kiedy uczeń może zostać nieklasyfikowany po I semestrze?

To właśnie wspomniane nieobecności w szkole są najczęstszą przyczyną nieklasyfikacji śródrocznej. Warto przy tym wiedzieć, że brak oceny na koniec semestru z jednego lub kilku przedmiotów nie przesądza jeszcze o nieklasyfikowaniu na koniec roku. W przypadku braku oceny na pierwszy semestr nauki, uczeń nie zdaje egzaminu klasyfikacyjnego.

Potrzebne jest za to ustalenie sposobu, w jaki uczeń mógłby nadrobić materiał i poprawić swoją sytuację w II semestrze. Często wiąże się to więc również z dodatkowymi sprawdzianami lub innymi formami sprawdzenia wiedzy.

Zasady nieklasyfikowania ucznia, w tym sytuacje, w których brak podstaw do ustalenia oceny skutkuje brakiem klasyfikacji reguluje Ustawa o systemie oświaty (art. 44k).