W ubiegłym roku po raz ostatni obowiązywały 4 terminy ferii zimowych. Od tego roku ferie zimowe w Polsce odbywają się tylko w 3 turach. Nie będzie już sytuacji, w których terminy ferii zimowych poszczególnych województw częściowo nakładają się na siebie.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 terminy ferii zimowych wyglądają następująco:

19 stycznia - 1 lutego 2026 : mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 2 lutego - 15 lutego 2026 : dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie, 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Po rekordowo długiej zimowej przerwie świątecznej, uczniowie z województw podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć tylko 8 dni nauki szkolnej. Zaraz potem udadzą się na zimowy wypoczynek. Jak co roku spora część uczniów ferie zimowe spędzi jednak w domach. Nie wszyscy wyjadą na tygodniowy, czy nawet dwutygodniowy wypoczynek.

Tu uczniowie spędzą ferie. Największe zainteresowanie wzbudzają polskie góry

Nie wszyscy cieszą się z nowych trzech terminów ferii zimowych. Organizatorzy zimowego wypoczynku nie są zadowoleni: większe skumulowanie oznacza zatłoczenie na stokach i w obiektach noclegowych. Dotyczy to głównie regionów górskich, bo to głównie tam Polacy spędzą ferie. Zdaniem MEN zmiany w harmonogramie ferii mają jednak poprawić sytuację.

W niektóre tygodnie było tylko 29 proc. dzieci na feriach, a w niektóre ponad 36 proc., a teraz będzie bardziej równomiernie

- tłumaczyła w rozmowie z "Radiem Zet" wiceministra Katarzyna Lubnauer.

Jak wynika z analizy portalu Travelist.pl, połowa wszystkich rezerwacji na okres od drugiej połowy stycznia do początku marca 2026 dotyczy regionów górskich. Na drugiej pozycji znalazł się Bałtyk. Jeszcze w połowie grudnia informowano, że zainteresowanie wyjazdami jest nieco większe niż przed rokiem, jednak 60% pokoi w górach i 70% pokoi nad morzem pozostawała wolna.