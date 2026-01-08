Część osób do końca ubiegłego roku wzięła udział w internetowym głosowaniu, inni dopiero teraz dowiadują się, że taki plebiscyt w ogóle miał miejsce. Znamy już wyniki konkursu na Słowo Roku 2025. Internauci i językoznawcy byli zgodni, które słowa powinny znaleźć się na podium.

Słowo Roku 2025 wybrane. Internauci zagłosowali, wybrali „kosmos”

„Kosmos” to Słowo Roku 2025 wybrane przez internautów. W internetowym głosowaniu za jego wyborem opowiedziało się najwięcej osób, w plebiscycie UW zagłosowało blisko 1400 internautów.

Nic dziwnego, że wybór internautów padł właśnie na kosmos. O historycznym locie polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos mówiło się tygodniami. Przesuwany w czasie start rakiety budził olbrzymie emocje, bo to drugi (po Mirosławie Hermaszewskim) Polak, który wyruszył na taką misję.

Na drugim i trzecim miejscu znalazły się:

dron ,

, weto.

Nie ma wątpliwości, że kolejne lokaty zajęły słowa, które również w powszechnym obiegu pojawiały się wyjątkowo często w 2025 roku. W 2024 roku słowem roku została sztuczna inteligencja.

Słowo Roku 2025 zdaniem językoznawców

Wyniki plebiscytu zostały podane do wiadomości dziś, 8 stycznia. Swoje stanowisko ogłosili także członkowie ogólnopolskiej kapituły językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego i dziennikarzy. Należą do niej prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Bralczyk, red. Bartek Chaciński, prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek, red. Teresa Kruszona, red. Agnieszka Kunikowska, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Renata Przybylska, prof. Michał Rusinek, prof. Barbara Sobczak, red. Małgorzata Tułowiecka i prof. Marek Łaziński.

Językoznawcy Słowem Roku 2025 wybrali słowo dron. Na kolejnych miejscach znalazły się również słowa weto i kosmos.

Czym jest plebiscyt Słowo Roku?

Plebiscyt Słowo Roku organizowany jest już od 2011 roku przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego. Internauci głosują na jedno ze słów na liście lub zgłaszają własną propozycję. W tym roku można było głosować na jedno z 21 słów. Były to jednostki leksykalne jedno- lub dwuwyrazowe, które najlepiej obrazowały wydarzenia minionego roku i to, czym żyliśmy i o czym mówiliśmy przez ostatnie 12 miesięcy.

Akcja ma charakter językoznawczy, czy też językowy, ale tak naprawdę mówi o tym, o czym myślimy, czyli ma także charakter pokazania naszych głównych problemów, tematów. My często zresztą punktujemy rzeczywistość i nie tyle opowiadamy o niej, ale fragmentami nazywamy

- powiedział prof. Jerzy Bralczyk.

Przed miesiącem ogłoszono także Młodzieżowe Słowo Roku 2025, którym zostało "szponcić". W 2024 i 2025 roku głosowano również na Studenckie Słowo Roku. Głosowanie nie spotkało się jednak ze szczególnym zainteresowaniem.