Zebrania szkolne zazwyczaj odbywają się późnymi popołudniami, co jeszcze nie oznacza, że nie kolidują z pracą i innymi zajęciami rodziców. W niektórych przypadkach dotarcie na zebranie w szkole bywa problemem. Co w sytuacji, gdy rodzic na takim zebraniu się nie pojawi i nie zapozna z ocenami swojego dziecka? W końcu prawo nakłada na nauczycieli obowiązek informowania rodziców uczniów o ich postępach w nauce.

Zebranie szkolne - obecność obowiązkowa czy dobrowolna?

Wydaje się, że odpowiedź na tak zadane pytanie jest jasna: obecność rodzica nie jest wymagana i żaden szkolny statut nie może rodzicom uczniów nakazać tego, by stawili się w placówce o umówionej porze. To dlatego wiadomości przesyłane przez dziennik elektroniczny do rodziców, nawet jeśli są opatrzone nauczycielską adnotacją "obecność obowiązkowa" to raczej prośba wychowawcy, nawet jeśli brzmi kategorycznie.

Reklama

Obecność rodzica nie jest wprawdzie obowiązkowa, za to pożądana. Na zebraniach, zwłaszcza tych na zakończenie semestrów, przekazuje się nie tylko ogrom spraw organizacyjnych, lecz także właśnie informuje o postępach w nauce lub ew. problemach wychowawczych. Oczywiście spraw dotyczących konkretnych uczniów nie omawia się na forum, jednak warto pamiętać o tym, że od września 2025 roku nie ma już tzw. godzin czarnkowych. Zniknęły comiesięczne dyżury (godziny dostępności nauczycieli), podczas których można było omówić bieżące sprawy.

Reklama

Rodzic nieobecny na zebraniu a obowiązki rodzicielskie

Obecność rodzica na zebraniu nie jest obowiązkowa, obowiązek szkolny dotyczy ucznia, a nie jego rodzica. Jednak nieobecność na zebraniach, zwłaszcza jeśli rodzic ucznia w żaden sposób nie dowiaduje się o postępach swojego dziecka w nauce czy funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, może być rozumiana jako niewywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich.

Rodzice są zobowiązani do troski o rozwój, w tym edukację swojego dziecka. Choć zebranie szkolne nie jest jedyną formą uzyskiwania informacji o postępach w nauce, jest ku temu dobrą okazją.

Czy na zebranie szkolne może przyjść rodzeństwo ucznia?

Rodzic ucznia może upoważnić dowolną pełnoletnią osobę (w tym starszego brata lub siostrę ucznia) do udziału w zebraniu szkolnym i uzyskaniu informacji na temat ucznia. Z reguły nie ma problemu, by rodzica zastąpił ktoś inny i dowiedział się o planowanych wycieczkach, egzaminach czy innych wydarzeniach z życia klasy. Jednak wychowawca może odmówić rozmowy na temat ucznia, jeśli uzna, że wymaga ona obecności opiekuna.

Z reguły wychowawca znajduje inny, indywidualny termin na rozmowę w szkole czy telefoniczną, podczas której może przekazać informacje o postępach ucznia, trzeba jednak poinformować nauczyciela o tym, że na zebraniu pojawić się nie możemy.