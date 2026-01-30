Nauczyciele mogą być zaskoczeni tym, że zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela, w określonych przypadkach dyrektor szkoły może oddelegować zatrudnionych w placówce nauczycieli do wykonywania określonych obowiązków. Również w trakcie ferii.

Wolne ferie? Niekoniecznie

Dwa miesiące wakacji, kilkanaście dni wolnego z okazji zimowej przerwy świątecznej, kolejne dwa tygodnie ferii... czy aby na pewno ferie zimowe to czas, w którym nauczyciel nie pracuje?

Zwłaszcza młodzi pedagodzy mogą być zaskoczeni, gdy w czasie przerwy feryjnej dyrektor szkoły, w której są zatrudnieni, poleci im wykonanie pewnych zadań. Czy to znaczy, że muszą codziennie stawiać się w placówce? Na jak długo mogą zostać oddelegowani do pracy?

Niezadowolenia z tego faktu nie kryje nauczycielka, która w rozmowie z nami wolała pozostać anonimowa. Jak wyjaśnia, w tym roku z rodzinnego wyjazdu na ferie nici, bo dyrektor zobowiązał kilku nauczycieli do odbycia szkoleń w czasie ferii. Choć są to szkolenia w formie online, trudno planować wypoczynek, ponieważ te trwają kilka dni.

Dyrektor jasno o możliwości zlecania pracy w ferie: "mogę, ale nie korzystam"

O to, jak w praktyce wygląda ten dyrektorski "przywilej" zapytaliśmy dyrektora jednej ze szkół podstawowych w województwie łódzkim. Jak wyjaśnia, faktycznie może oddelegować nauczyciela do pracy w czasie ferii zimowych, tak samo jak podczas wakacji, jednak nie widzi potrzeby, by z tej opcji korzystać.

Faktycznie jako dyrektor szkoły mogę oddelegować zatrudnionych w szkole nauczycieli do wykonywania ściśle określonych działań statutowych szkoły lub wysłać ich na szkolenia. W ciągu roku szkolnego mam możliwość wykorzystania kilku takich dni, jednak nie widzę takiej potrzeby, nie korzystam z tego

- mówi Piotr Wójcik, dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach.

Jak dodaje, w gminie w czasie ferii zimowych będą odbywać się "sportowe ferie" - specjalny program dla uczniów, przy którym pracują również nauczyciele. Jednak nie robią tego w ramach swojego zatrudnienia, gmina podpisuje z nimi umowy zlecenie.