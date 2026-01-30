MEN wskazuje zawody, które gwarantują pracę

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło listę 34 zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. To profesje, w których już dziś brakuje pracowników, a zapotrzebowanie będzie rosło w kolejnych latach.

Dokument „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego” publikowany jest co roku w Monitorze Polskim i stanowi podstawę do planowania oferty szkół branżowych i techników.

Te zawody są dziś najbardziej poszukiwane w Polsce

Na liście MEN znalazły się m.in. zawody związane z:

budownictwem i infrastrukturą,

energetyką i elektromobilnością,

kolejnictwem i transportem,

automatyką, robotyką i mechatroniką,

Wśród najbardziej poszukiwanych zawodów są m.in.:

automatyk,

betoniarz-zbrojarz,

cieśla,

dekarz,

elektromechanik,

elektryk,

kierowca mechanik,

mechanik-monter maszyn i urządzeń,

mechatronik,

monter izolacji przemysłowych,

monter konstrukcji budowlanych,

monter nawierzchni kolejowej,

monter stolarki budowlanej,

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,

opiekun w domu pomocy społecznej,

operator obrabiarek skrawających,

technik automatyk,

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

technik budowy dróg,

technik dekarstwa,

technik elektroenergetyk transportu szynowego,

technik elektromobilności,

technik elektryk,

technik energetyk,

technik gospodark i nieruchomościami,

technik gospodarki odpadami,

technik izolacji przemysłowych,

technik mechanik,

technik mechatronik,

technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,

technik robotyk,

technik spawalnictwa,

technik transportu kolejowego.

Nowy zawód na liście MEN. To może być hit najbliższych lat

W 2026 roku na liście po raz pierwszy pojawił się technik gospodarki nieruchomościami. To odpowiedź na rosnące potrzeby rynku mieszkaniowego, zarządzania budynkami i obsługi inwestycji.

Jednocześnie z wykazu zniknęły dwa zawody:

operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

opiekun osoby starszej.

Sprawdź, jakie zawody są priorytetowe w twoim województwie

MEN opublikowało również listy regionalne, które pokazują, jakich specjalistów najbardziej brakuje w poszczególnych województwach.

Przykładowo:

Mazowieckie: technik mechanik lotniczy, technik technologii chemicznej

Śląskie: technik mechanik lotniczy, technik przemysłu metalurgicznego

Małopolskie: technik elektronik, technik odlewnik

Pomorskie: technik teleinformatyk, OZE

Podkarpackie: technik awionik, technik mechanik lotniczy

To ważna wskazówka przy wyborze szkoły blisko miejsca zamieszkania.

Dlaczego ta lista jest tak ważna dla rodziców?

Wybór zawodu z listy MEN to nie tylko większe szanse na pracę. Prognoza:

wpływa na wyższe dofinansowanie kształcenia zawodowego,

zwiększa wsparcie dla szkół i pracodawców,

daje uczniom realne kompetencje poszukiwane przez rynek.

Dla wielu rodzin to argument, by postawić na technikum lub szkołę branżową zamiast ogólnego liceum.

Bezpieczna przyszłość po szkole? MEN nie ma wątpliwości

MEN jasno wskazuje: to właśnie szkolnictwo branżowe i techniczne ma dziś kluczowe znaczenie dla gospodarki. Zawody z listy dają konkretne umiejętności, szybkie wejście na rynek pracy i stabilne zatrudnienie.