Dlaczego MEN wprowadza zakaz
Barbara Nowacka, szefowa MEN, podkreśliła, że decyzja jest przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Zakaz wpisuje się w działania związane z Krajową Strategią Młodzieżową oraz wyniki badań „Diagnoza Młodzieży 2026”, które pokazują, że:
- 71% nastolatków uważa, że jest uzależnionych od telefonów,
- 60% odczuwa chroniczne zmęczenie,
- 44% osób w wieku 13-16 lat nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu w internecie,
- 47% napotyka szkodliwe treści w sieci,
- 73% dzieci w wieku 12-14 lat wie, gdzie znaleźć pornografię online.
Nowacka zaznaczyła, że higiena cyfrowa będzie wprowadzana do szkół wraz ze zmianami w podstawach programowych, ale część działań wymaga natychmiastowej realizacji, stąd pilny zakaz telefonów.
Jak będzie wyglądał zakaz w praktyce
- Telefony nie mogą być używane w czasie lekcji ani przerw.
- Wyjątki mogą dotyczyć celów dydaktycznych lub przyczyn zdrowotnych.
- Organizacja przechowywania telefonów należy do szkoły np. szafki, koszyki u nauczyciela, „bezpieczne woreczki”.
- Egzekwowanie przepisów będzie wspierało nauczycieli, teraz będą mogli powołać się na jasne regulacje MEN.
- Szkoły zachowają autonomię w sposobie wdrażania zakazu, co pozwala dopasować rozwiązania do lokalnych potrzeb i warunków.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie
- Rok szkolny 2026/2027: przedszkola oraz klasy I i IV szkoły podstawowej,
- Rok szkolny 2027/2028: klasy I szkół ponadpodstawowych
Nowe przepisy będą częścią szerszych zmian wprowadzanych w ramach Krajowej Strategii Młodzieżowej i reformy podstaw programowych, które będą konsultowane z młodym pokoleniem.
Co oznacza zakaz dla uczniów i rodziców
Dzieci zyskają szansę na większą koncentrację i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Rodzice nadal będą mogli kontaktować się z dziećmi w wyjątkowych sytuacjach, ale szczegóły przechowywania telefonów pozostaną w gestii szkoły. Zakaz ma też chronić uczniów przed szkodliwymi treściami w sieci i wzmocnić narzędzia nauczycieli w codziennej pracy.
Jak reagować na zmiany w praktyce
Uczniowie i rodzice powinni:
- zapoznać się z regulaminem szkoły dotyczącym przechowywania telefonów,
- przygotować się na obowiązek pozostawiania urządzeń w wyznaczonych miejscach,
- wykorzystywać wyjątki wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach,
- wspierać dzieci w nauce higieny cyfrowej i ograniczaniu czasu spędzanego online.
Zakaz telefonów w szkołach jest nie tylko narzędziem dyscyplinującym, ale także elementem szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa cyfrowego i zdrowia młodzieży.
