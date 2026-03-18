Dlaczego MEN wprowadza zakaz

Barbara Nowacka, szefowa MEN, podkreśliła, że decyzja jest przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Zakaz wpisuje się w działania związane z Krajową Strategią Młodzieżową oraz wyniki badań „Diagnoza Młodzieży 2026”, które pokazują, że:

71% nastolatków uważa, że jest uzależnionych od telefonów,

od telefonów, 60% odczuwa chroniczne zmęczenie,

44% osób w wieku 13-16 lat nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu w internecie,

47% napotyka szkodliwe treści w sieci,

73% dzieci w wieku 12-14 lat wie, gdzie znaleźć pornografię online.

Nowacka zaznaczyła, że higiena cyfrowa będzie wprowadzana do szkół wraz ze zmianami w podstawach programowych, ale część działań wymaga natychmiastowej realizacji, stąd pilny zakaz telefonów.

Jak będzie wyglądał zakaz w praktyce

Telefony nie mogą być używane w czasie lekcji ani przerw. Wyjątki mogą dotyczyć celów dydaktycznych lub przyczyn zdrowotnych. Organizacja przechowywania telefonów należy do szkoły np. szafki, koszyki u nauczyciela, „bezpieczne woreczki”. Egzekwowanie przepisów będzie wspierało nauczycieli, teraz będą mogli powołać się na jasne regulacje MEN. Szkoły zachowają autonomię w sposobie wdrażania zakazu, co pozwala dopasować rozwiązania do lokalnych potrzeb i warunków.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Rok szkolny 2026/2027: przedszkola oraz klasy I i IV szkoły podstawowej, Rok szkolny 2027/2028: klasy I szkół ponadpodstawowych

Nowe przepisy będą częścią szerszych zmian wprowadzanych w ramach Krajowej Strategii Młodzieżowej i reformy podstaw programowych, które będą konsultowane z młodym pokoleniem.

Co oznacza zakaz dla uczniów i rodziców

Dzieci zyskają szansę na większą koncentrację i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Rodzice nadal będą mogli kontaktować się z dziećmi w wyjątkowych sytuacjach, ale szczegóły przechowywania telefonów pozostaną w gestii szkoły. Zakaz ma też chronić uczniów przed szkodliwymi treściami w sieci i wzmocnić narzędzia nauczycieli w codziennej pracy.

Jak reagować na zmiany w praktyce

Uczniowie i rodzice powinni:

zapoznać się z regulaminem szkoły dotyczącym przechowywania telefonów,

przygotować się na obowiązek pozostawiania urządzeń w wyznaczonych miejscach,

wykorzystywać wyjątki wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach,

wspierać dzieci w nauce higieny cyfrowej i ograniczaniu czasu spędzanego online.

Zakaz telefonów w szkołach jest nie tylko narzędziem dyscyplinującym, ale także elementem szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa cyfrowego i zdrowia młodzieży.