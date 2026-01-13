Rodzice często zastanawiają się, jak pomóc dziecku przygotować laurkę, żeby była naprawdę wyjątkowa, a jednocześnie prosta do wykonania w domu, przedszkolu czy szkole. Klucz tkwi w szczerości i prostocie.

Laurka nie musi być idealna

Najczęstszy błąd dorosłych to poprawianie dziecięcych prac. Prostowanie serduszek, przepisywanie życzeń „ładniej”, dodawanie ozdób według własnego gustu. Tymczasem to właśnie dziecięca spontaniczność sprawia, że laurka ma wartość.

Dla babci i dziadka liczy się to, że wnuk lub wnuczka zrobili coś sami. Nierówne wycinanki, brokat rozsypany po całym stole czy ślad kleju to część tej historii.

Najprostsze pomysły na piękne laurki

Klasyczna laurka składana na pół wciąż się sprawdza. Wystarczy kolorowy papier, kredki lub flamastry i kilka prostych motywów: serce, kwiat, uśmiechnięta buzia babci i dziadka. Dzieci w wieku przedszkolnym świetnie odnajdują się w takich formach.

Starsze dzieci mogą przygotować laurkę z elementami trójwymiarowymi - doklejonymi kwiatami, serduszkami, a nawet małymi kopertami z ukrytym w środku życzeniem. Popularne są też laurki z odbitymi dłońmi, które z roku na rok pokazują, jak bardzo dziecko urosło.

Coraz częściej dzieci tworzą też laurki w formie „książeczki”, w której na każdej stronie zapisane jest jedno zdanie: za co kochają babcię i dziadka albo co najbardziej lubią robić razem.

Co napisać na laurce? Gotowe życzenia od serca

Najtrudniejsze bywa nie wykonanie laurki, ale wpisanie życzeń. Dzieci często wiedzą, co czują, ale nie zawsze potrafią to ubrać w słowa. Warto im w tym pomóc, nie narzucając gotowych formułek.

Krótkie życzenia dla młodszych dzieci:

Kochana Babciu, Kochany Dziadku,

bardzo Was kocham.

Życzę Wam dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.

Klasyczne życzenia szkolne:

Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzę Wam zdrowia, spokoju i wielu radosnych chwil.

Dziękuję za Waszą miłość i cierpliwość. Jesteście dla mnie bardzo ważni.

Wzruszające, ale proste:

Babciu i Dziadku,

dziękuję za ciepło, opowieści i wspólnie spędzony czas.

Życzę Wam samych dobrych dni i dużo zdrowia.

Od wnuka lub wnuczki:

Dziękuję, że zawsze mnie wspieracie i że mogę na Was liczyć.

Kocham Was i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze.

Laurka jako pretekst do rozmowy

Przygotowanie laurki to także świetny moment na rozmowę z dzieckiem o relacjach, wdzięczności i rodzinie. Warto zapytać, za co najbardziej lubi babcię i dziadka, co kojarzy mu się z wizytą u nich, jakie wspólne chwile są najważniejsze.

Takie rozmowy pomagają dzieciom nazywać emocje i uczą, że drobne gesty mają ogromną moc. Dla dziadków zaś laurka często staje się jednym z najcenniejszych prezentów – takim, do którego wraca się latami.

Najważniejsze jest serce, nie perfekcja

Nie ma jednej idealnej laurki na Dzień Babci i Dziadka. Najpiękniejsze są te, które powstały z radością i bez presji. Nawet najprostszy rysunek i kilka szczerych słów potrafią wzruszyć bardziej niż gotowa kartka ze sklepu.

Bo w tym dniu liczy się nie forma, ale miłość, którą dziecko potrafi pokazać na swój własny sposób.