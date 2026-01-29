- Kreatywność – wielki nieobecny polskiej szkoły
- Nowe hasła, stare realia
- Nauczyciel między pasją a systemem
- Uczniowie chcą więcej niż testów
- Czy kreatywność naprawdę wróci do szkoły?
- Więcej niż modne słowo
Po latach testów, kluczy odpowiedzi i nauki „pod egzamin” kreatywność znów ma stać się ważna w polskiej szkole. Zapowiedzi brzmią obiecująco, ale nauczyciele i uczniowie pytają wprost: czy to realna zmiana, czy tylko modne hasło?
Kreatywność – wielki nieobecny polskiej szkoły
Polska szkoła przez lata konsekwentnie stawiała na wiedzę odtwórczą. Liczyło się to, co da się sprawdzić testem, ocenić punktami i wpisać w arkusz egzaminacyjny. Kreatywność – trudna do zmierzenia, wymagająca czasu i elastyczności – przegrywała z realizacją podstawy programowej.
Efekt? Uczniowie nauczyli się, że lepiej nie wychylać się z własnymi pomysłami, tylko trzymać się „klucza”. Twórcze myślenie bywało ryzykiem, a nie wartością.
Nowe hasła, stare realia
Dziś coraz częściej słyszymy, że szkoła powinna rozwijać kreatywność, krytyczne myślenie i samodzielność. Te pojęcia pojawiają się w strategiach edukacyjnych i zapowiedziach zmian. Problem w tym, że za hasłami rzadko idą konkretne narzędzia.
Nauczyciele pytają: kiedy mamy rozwijać kreatywność, skoro brakuje czasu nawet na realizację programu? Jak uczyć twórczo, jeśli system oceniania wciąż premiuje jedną poprawną odpowiedź?
Nauczyciel między pasją a systemem
Wielu nauczycieli chce pracować inaczej – projektowo, interdyscyplinarnie, z większym udziałem uczniów. Ale system często skutecznie ich ogranicza. Presja egzaminów, biurokracja i brak wsparcia sprawiają, że kreatywność kończy się na pojedynczych lekcjach lub inicjatywach „po godzinach”.
Bez realnych zmian w podstawach programowych i ocenianiu, twórcze nauczanie pozostaje raczej wyjątkiem niż normą.
Uczniowie chcą więcej niż testów
Młodzi ludzie coraz głośniej mówią, że szkoła nie nadąża za rzeczywistością. Chcą rozwiązywać problemy, dyskutować, tworzyć i pracować zespołowo. Kreatywność nie jest dla nich abstrakcyjnym hasłem, ale umiejętnością potrzebną w dorosłym życiu.
Tymczasem wciąż uczą się w modelu, który premiuje zapamiętywanie, a nie myślenie.
Czy kreatywność naprawdę wróci do szkoły?
Eksperci podkreślają, że bez głębokich zmian systemowych powrót kreatywności pozostanie jedynie deklaracją. Potrzebne są nie tylko nowe zapisy w dokumentach, ale też realne wsparcie dla nauczycieli, mniejsze przeładowanie programów i zmiana sposobu oceniania uczniów. Inaczej kreatywność znów przegra z testem.
Więcej niż modne słowo
Kreatywność w szkole to nie artystyczne zajęcia „dla chętnych”, ale sposób myślenia o edukacji. Jeśli ma naprawdę wrócić, musi stać się codzienną praktyką, a nie tylko hasłem w debacie o przyszłości szkoły. Pytanie brzmi: czy system jest gotowy na uczniów, którzy myślą samodzielnie?
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję