Prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela, ministerstwo kończy etap konsultacji

W Ministerstwie Edukacji zakończyły się obrady grupy roboczej zajmującej się przepisami dyscyplinarnymi. Spotkanie nie przyniosło jeszcze ostatecznych rozwiązań, jednak strony są blisko ustalenia pełnego katalogu zmian.

Resort edukacji przygotował pakiet propozycji oparty na dotychczasowych rozmowach ze związkami zawodowymi oraz na postulatach zgłaszanych przez środowisko nauczycielskie. Materiał ma zostać przekazany związkom w formie opracowania, które pozwoli doprecyzować szczegóły nowych regulacji.

Jeśli prace zakończą się zgodnie z planem, projekt zmian jeszcze w kwietniu może zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Związki zawodowe ostrożnie pozytywne, przepisy wymagają zmian

Przedstawiciele organizacji związkowych podkreślają, że obecne regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli wymagają pilnej korekty. Choć niektórzy postulowali napisanie całego rozdziału ustawy od nowa, obecne propozycje są traktowane jako pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji.

Zdaniem związkowców wiele przedstawionych rozwiązań odpowiada postulatom zgłaszanym przez środowisko nauczycielskie. Dlatego rozmowy prowadzone są z umiarkowanym optymizmem, choć organizacje zapowiadają szczegółową analizę wszystkich propozycji.

Nowe kary i mediacje w szkołach, dyrektor może dostać większe uprawnienia

Jedną z najważniejszych zmian ma być rozszerzenie katalogu kar dyscyplinarnych. Wśród nowych rozwiązań pojawia się możliwość zastosowania upomnienia w sprawach o niewielkiej wadze.

Zmienić mają się także zasady zacierania kar. Obecnie wszystkie kary znikają z rejestru po trzech latach. Po zmianach w przypadku najłagodniejszej kary okres ten może zostać skrócony nawet do roku.

Ministerstwo rozważa również wprowadzenie mediacji w sprawach o mniejszym ciężarze. Takie postępowanie miałby prowadzić dyrektor szkoły po wcześniejszym poinformowaniu rzecznika dyscyplinarnego. Jeśli mediacja zakończyłaby się niepowodzeniem, sprawa trafiałaby do dalszego postępowania dyscyplinarnego.

Zwrot wynagrodzenia dla uniewinnionych nauczycieli, ważna zmiana w przepisach

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest wprowadzenie pełnej rekompensaty finansowej dla nauczyciela, który zostanie oczyszczony z zarzutów.

Po nowelizacji nauczyciel uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym miałby otrzymać pełne wynagrodzenie za okres zawieszenia, wraz ze wszystkimi dodatkami, które mógłby w tym czasie otrzymywać.

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych jest to ważna zmiana, ponieważ obecne przepisy nie zawsze gwarantują pełną rekompensatę finansową w takich sytuacjach.

Zmiany w procedurach, krótsze terminy i nowe możliwości dla komisji

Proponowane przepisy przewidują również korekty w procedurach prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. Wśród pomysłów znajduje się między innymi wydłużenie niektórych terminów proceduralnych oraz skrócenie innych, aby przyspieszyć przebieg spraw.

Ministerstwo proponuje także możliwość wymierzania kary upomnienia na posiedzeniu niejawnym, bez konieczności przeprowadzania pełnej rozprawy, jeśli czyn ma niewielką wagę lub nauczyciel zdecyduje się dobrowolnie poddać karze.

Wynagrodzenie dla członków komisji dyscyplinarnych, nowe zasady

Zmiany mają objąć także kwestie finansowe związane z pracą komisji dyscyplinarnych. Według propozycji wynagrodzenie mieliby otrzymywać nie tylko przewodniczący składów orzekających, ale również pozostali członkowie komisji.

Wysokość wynagrodzenia miałaby zależeć od stopnia skomplikowania sprawy i wynosić od około 200 do 900 zł.

Jednocześnie planowane jest podniesienie stawek dla obrońców z urzędu oraz rozszerzenie obowiązków przewodniczących komisji, między innymi w zakresie prowadzenia centralnego rejestru orzeczeń.

Nowe wymagania wobec rzeczników dyscyplinarnych, konieczność udowodnienia zarzutów

Wśród planowanych zmian pojawia się również zaostrzenie zasad prowadzenia postępowań wyjaśniających. Rzecznik dyscyplinarny nie będzie mógł już jedynie uprawdopodobnić zdarzenia, lecz będzie musiał je udowodnić. Dodatkowo pojawia się propozycja, aby funkcję rzecznika pełnił prawnik zatrudniony w urzędzie wojewódzkim.

Nie wszystkie postulaty uwzględnione, związki wskazują na problemy

Mimo wielu pozytywnie ocenianych propozycji przedstawiciele związków zawodowych wskazują także na kwestie, które ich zdaniem wymagają dalszych zmian.

Jednym z problemów jest brak przepisów zobowiązujących wizytatorów do zgłaszania rzecznikowi dyscyplinarnemu podejrzeń naruszenia prawa lub dobra dziecka. Drugą kwestią jest brak możliwości ustanowienia obrońcy z urzędu dla nauczyciela, który z uzasadnionych powodów nie może uczestniczyć w postępowaniu dyscyplinarnym.

Nowe przepisy możliwe już od września

Resort edukacji planuje zakończyć prace nad projektem w najbliższych tygodniach. Jeśli projekt szybko trafi do procesu legislacyjnego, nowe regulacje mogą zacząć obowiązywać już od początku roku szkolnego 2026/2027.

Dla wielu nauczycieli oznaczałoby to pierwsze od lat istotne zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej.