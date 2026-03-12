Egzamin ósmoklasisty jest kluczowym etapem edukacji w Polsce, a od jego wyniku zależy przede wszystkim rekrutacja do wybranych szkół ponadpodstawowych - liceów, techników, szkół branżowych. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się tylko w formie pisemnej w maju dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trwa trzy dni.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026

Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Język obcy nowożytny to jeden z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Musi to być język obcy, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy z trzech dni zaczyna się egzaminem o godzinie 9:00. Przy arkuszach egzaminacyjnych standardowych - bez orzeczeń chorób - język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy 110 minut.

poniedziałek 11 maja 2026 r. - język polski,

wtorek 12 maja 2026 r. - matematyka,

środa 13 maja 026 r. - język obcy nowożytny

Podstawa przygotowania do egzaminu ósmoklasisty 2026

Podstawą do przygotowania do egzaminu ósmoklasisty jest systematyczność. Lepiej uczyć się codziennie, ale krócej, niż potem ślęczeć przez długie godziny nad podręcznikami i testami. Warto stworzyć plan obejmujący 30-45 minut nauki dziennie. Kluczowe jest rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat, praca z repetytoriami oraz koncentracja na swoich słabszych stronach. Trzeba robić sobie przerwy i stosować np. metodę Pomodoro - 25 min nauki i 5 min przerwy.

Robimy plan powtórek do egzaminu ósmoklasisty

Najpierw diagnoza, potem - praca. Uczeń musi mieć świadomość, gdzie ma największe braki lub w czym czuje się najmniej pewnie. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co już się umie, a co sprawiaja największe trudności.

Podział materiału - dzielimy materiał na niewielkie cząstki

Regularność - uczymy się regularnie, nie skokowo. Jak podkreślono wyżej systematyczność to klucz do sukcesu

Rozwiązujemy arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat - warto po nie sięgać co tydzień i oswajać się z tą formą egzaminu.

Przykładowy plan tygodniowy przygotowań do egzaminu ósmoklasisty 2026