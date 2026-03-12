Dlaczego nauczyciele są tak zmęczeni, co kryje się za wypaleniem zawodowym

Coraz częściej mówi się o kryzysie w oświacie. Spada liczba kandydatów na studia pedagogiczne, a nauczyciele odchodzą z zawodu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wypalenie zawodowe nie jest prywatnym problemem pracowników szkoły, jego skutki odbijają się na uczniach, rodzicach i jakości nauczania.

Jak ZNP bada stres i wypalenie, cele ogólnopolskiego badania

Zespół ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzi badanie w losowo wybranych przedszkolach i szkołach publicznych. Celem jest poznanie źródeł stresu zawodowego i ocena jego konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i zawodowych. Ankieta pozwoli wskazać czynniki, które najbardziej obciążają nauczycieli w pracy z dziećmi, w relacjach z rodzicami, w organizacji zajęć i w funkcjonowaniu całej szkoły.

Jak będzie wyglądać badanie, kto weźmie w nim udział

Badanie jest zaplanowane od połowy marca do kwietnia. Ankieta internetowa będzie anonimowa, a wyniki nie będą powiązane z żadną konkretną szkołą. W badaniu wezmą udział zarówno nauczyciele, jak i specjaliści ds. wsparcia psychologicznego, a uzyskane dane pomogą stworzyć rekomendacje, które poprawią warunki pracy pedagogów w całej Polsce.

Co pokazuje pilotaż, zmęczenie nauczycieli przed i po pracy

ZNP przeprowadził już pilotaż badania, który ujawnił, że nauczyciele czują się wyczerpani zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i po całym dniu pracy. Wyniki te pokazują, jak poważny jest problem wypalenia zawodowego i jak istotne jest wsparcie dla nauczycieli.

Jak badanie może zmienić edukację, rekomendacje i wsparcie dla nauczycieli

Opracowane wyniki pozwolą wskazać konkretne działania, które pomogą nauczycielom zachować energię i satysfakcję z pracy. To szansa na wprowadzenie nowych sposobów motywowania, doceniania i chronienia pedagogów, tak aby poprawić ich samopoczucie i ograniczyć negatywne skutki stresu w szkołach.