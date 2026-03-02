Egzamin ósmoklasisty jest kluczowym etapem edukacji w Polsce, a od jego wyniku zależy przede wszystkim rekrutacja do wybranych szkół ponadpodstawowych - liceów, techników, szkół branżowych. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się tylko w formie pisemnej w maju dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trwa trzy dni.
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026
Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Język obcy nowożytny to jeden z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Musi to być język obcy, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy z trzech dni zaczyna się egzaminem o godzinie 9:00. Przy arkuszach egzaminacyjnych standardowych - bez orzeczeń chorób - język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy 110 minut.
- poniedziałek 11 maja 2026 r. - język polski,
- wtorek 12 maja 2026 r. - matematyka,
- środa 13 maja 026 r. - język obcy nowożytny
Najczęstsze błędy techniczne
- Niepoprawne przeniesienie poprawnie zaznaczonej w zeszycie zadań odpowiedzi na kartę odpowiedzi Taki błąd pojawiał się w różnego typu zadaniach zamkniętych, ale najczęściej popełniano go w zadaniach typu prawda-fałsz (P/F). Jak się to dzieje? Uczeń zaznacza w arkuszu poprawną odpowiedź, np. „fałsz, prawda” (F, P), a przenosi na kartę odpowiedzi odpowiedź „prawda, fałsz” (P, F).
- Błędy w zadaniach podwójnego wyboru - Chodzi o zadania, w których np. trzeba uzupełnić zdanie dwoma wyrazami, a podane są cztery słowa. Poniżej przykład.
- zaznaczanie więcej niż jednej opcji,
- pisanie poza wyznaczonymi ramkami
- nieczytelne pismo
Najczęstsze błędy popełnianie na egzaminie ósmoklasisty
- Czytajcie uważnie polecenia! Wielu uczniów popełnia błędy, ponieważ nie zwraca uwagi na szczegóły polecenia. Często pomijają istotne elementy zadania lub odpowiadają nie na to, o co proszono. Niekiedy jest tak, że polecenie na egzaminie ósmoklasisty jest złożone, a więc trzeba wykonać więcej niż jedną czynność, np. "wskazać" i "uzasadnić" lub "podać przykład". Warto więc przeczytać polecenie więcej niż jeden raz.
- Złe rozplanowanie czasu. Uczniowie często nie potrafią zapanować nad czasem i nie dają rady skończyć wszystkich zadań. Najlepiej zatem przećwiczyć napisanie egzaminu wcześniej - oczywiście kontrolując czas.
- Brak uzasadnienia odpowiedzi. W zadaniach otwartych, zwłaszcza z języka polskiego, uczniowie zapominają o konieczności uzasadnienia swojego stanowiska lub podania przykładów z tekstu.
- Błędy językowe i ortograficzne W pracach z języka polskiego pojawiają się błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz stylistyczne, które znacznie obniżają ocenę pracy pisemnej. Po napisaniu wypracowania należy jeszcze co najmniej raz przeczytać swoją pracę, spojrzeć na nią krytycznie i wprowadzić poprawki.
- Streszczanie zamiast argumentowania w rozprawce. Pamiętajmy, argument w rozprawce to logiczne uzasadnienie tezy (stanowiska), mające na celu przekonanie czytelnika do racji autora. Powinien być trafny, spójny i poparty konkretnym przykładem (z literatury, historii, kultury lub życia). Dobry argument nie jest tylko streszczeniem, lecz interpretacją dowodzącą słuszności postawionej tezy.
- Pomijanie zadań. Zdarza się, że uczniowie zostawiają na koniec najtrudniejsze zadania, a potem nie mają czasu, by je dokończyć. Narażają się więc na utratę punktów. Cenną wskazówką jest to, aby zawsze próbować udzielić odpowiedzi. Zawsze bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że odpowiedź będzie poprawna chociaż częściowo.
- Błędy rachunkowe i niesprawdzanie obliczeń (matematyka) Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki uczniowie często popełniają proste błędy rachunkowe lub nie sprawdzają swoich obliczeń, co prowadzi do utraty punktów nawet przy poprawnym rozumowaniu.
- Nieumiejętność korzystania z tekstu źródłowego. W zadaniach z języka polskiego i języków obcych uczniowie nie potrafią właściwie odwołać się do tekstu źródłowego, co skutkuje niepełnymi lub błędnymi odpowiedziami. Jeśli więc w arkuszu podany jest fragment lektury, warto przeczytać go więcej niż jeden raz i powiązać fragment z poleceniem.
- Schematyczne odpowiedzi w językach obcych. W części z języka obcego uczniowie często stosują wyuczone formułki, które nie zawsze pasują do kontekstu zadania, przez co odpowiedzi są nieadekwatne.
- Streszczenie to nie analiza. Streszczenie to zwięzłe przedstawienie najważniejszych informacji, wątków lub wyników utworu/pracy bez komentarza, skupiające się na "co?". Analiza to szczegółowe badanie elementów dzieła (np. motywów, struktury, stylu, bohaterów), interpretacja ich znaczenia oraz ocena, odpowiadające na pytanie "dlaczego?" i "jak?".
- Przekraczanie limitu słów Pisanie zbyt długich tekstów, co nie zwiększa punktacji, a jedynie zwiększa ryzyko popełnienia dodatkowych błędów.
