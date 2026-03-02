Egzamin ósmoklasisty jest kluczowym etapem edukacji w Polsce, a od jego wyniku zależy przede wszystkim rekrutacja do wybranych szkół ponadpodstawowych - liceów, techników, szkół branżowych. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się tylko w formie pisemnej w maju dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trwa trzy dni.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026

Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Język obcy nowożytny to jeden z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Musi to być język obcy, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy z trzech dni zaczyna się egzaminem o godzinie 9:00. Przy arkuszach egzaminacyjnych standardowych - bez orzeczeń chorób - język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy 110 minut.

poniedziałek 11 maja 2026 r. - język polski,

wtorek 12 maja 2026 r. - matematyka,

środa 13 maja 026 r. - język obcy nowożytny

Najczęstsze błędy techniczne

Niepoprawne przeniesienie poprawnie zaznaczonej w zeszycie zadań odpowiedzi na kartę odpowiedzi Taki błąd pojawiał się w różnego typu zadaniach zamkniętych, ale najczęściej popełniano go w zadaniach typu prawda-fałsz (P/F). Jak się to dzieje? Uczeń zaznacza w arkuszu poprawną odpowiedź, np. „fałsz, prawda” (F, P), a przenosi na kartę odpowiedzi odpowiedź „prawda, fałsz” (P, F).

Błędy w zadaniach podwójnego wyboru - Chodzi o zadania, w których np. trzeba uzupełnić zdanie dwoma wyrazami, a podane są cztery słowa. Poniżej przykład.

zaznaczanie więcej niż jednej opcji,

pisanie poza wyznaczonymi ramkami

nieczytelne pismo

Najczęstsze błędy popełnianie na egzaminie ósmoklasisty