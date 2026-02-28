Kiedy egzamin ósmoklasisty 2026?

CKE opublikowała oficjalny harmonogram egzaminu ósmoklasisty. Znajomość dokładnych dat tych trzech dni egzaminacyjnych pozwoli uczniom skutecznie zaplanować naukę bez chaosu i stresu.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty - terminy główne

Język polski

data: 11.05.26

godzina: 9:00

czas trwania: 150

Matematyka

data: 12.05.26

godzina: 9:00

czas trwania: 125

Język angielski

data: 13.05.26

godzina: 9:00

czas trwania: 110

Jak zaplanować naukę bez chaosu?

Znając harmonogram poszczególnych egzaminów, łatwiej można przygotować się do nauki i ją zaplanować. Marzec to dobry moment, by zweryfikować, co wymaga specjalnej uwagi i przygotowania, uporządkować wiedzę i nadrobić zaległości.

Gdy pierwszy ważny egzamin się zbliża, presja jest coraz większa. Jeśli czujesz niepokój, warto sobie przypomnieć, że nastawienie jest ważne tak samo, jak i wiedza.

Co już umiesz, a co jest "czarną magią"?

Zanim otworzysz podręcznik, musisz wiedzieć, gdzie stoisz. Nie ucz się wszystkiego po kolei.

Zrób arkusz diagnostyczny: Rozwiąż arkusz z zeszłego roku bez zaglądania do notatek.

Metoda świateł drogowych:

Zielony: Tematy, które rozumiesz (np. procenty, pisownia "nie").

(np. procenty, pisownia "nie"). Żółty: Kojarzysz, ale robisz błędy (np. geometria, lektury obowiązkowe).

(np. geometria, lektury obowiązkowe). Czerwony: Absolutny brak wiedzy (np. chemia w zadaniach z matematyki czy trudne formy gramatyczne).

Harmonogram, który faktycznie działa

Warto rozplanować naukę. Zasada 3-2-1: 3 dni w tygodniu na przedmioty główne (Polski/Matma), 2 dni na Angielski, 1 dzień na nadrabianie zaległości.

Technika Pomodoro: Ucz się przez 25 minut, potem 5 minut przerwy. Po czterech takich sesjach zrób dłuższą przerwę (20-30 min). To pozwala mózgowi utrzymać wysokie skupienie.

Metody zapamiętywania

Czytanie notatek w kółko to strata czasu. Twój mózg potrzebuje wyzwań, by zapamiętać informacje na dłużej.

Aktywne przypominanie : Zamykasz książkę i próbujesz zapisać na kartce wszystko, co zapamiętałeś.

: Zamykasz książkę i próbujesz zapisać na kartce wszystko, co zapamiętałeś. Fiszki : Idealne do słówek z angielskiego i dat czy pojęć z polskiego.

: Idealne do słówek z angielskiego i dat czy pojęć z polskiego. Mapy myśli: Zamiast ścian tekstu, rysuj powiązania. To świetnie sprawdza się przy streszczeniach lektur.

Taktyka na "ostatnią prostą" (Kwiecień-Maj)

W marcu i kwietniu powinieneś przejść z trybu "nauka teorii" na tryb "rozwiązywanie zadań".

Dowiedz się, za co egzaminatorzy przyznają punkty, a za co je zabierają (np. w wypracowaniach). Trenuj pisanie rozprawki lub opowiadania z zegarkiem w ręku. Skup się na tematach, które pojawiają się co roku. Pamiętaj, że jeśli będziesz niewyspany, Twój mózg nie przyswoi za dużo. Podczas snu mózg segreguje informacje z całego dnia. 8 godzin to absolutne minimum. Na czas nauki zostaw telefon w innym pokoju. Powiadomienia z TikToka to zabójcy koncentracji. Warto zainstalować aplikację blokującą inne apki (np. Forest), która pozwala "hodować drzewo", gdy nie dotykasz telefonu.