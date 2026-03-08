Kiedy koniec roku dla maturzystów w 2026 roku?
Uczniowie ostatnich klas liceów i techników zakończą rok szkolny w piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Dla porównania, pozostali uczniowie będą się uczyć dwa miesiące dłużej – ich wakacje rozpoczną się dopiero 26 czerwca.
Jak zdać maturę 2026?
System wymaga od Ciebie zaliczenia kilku etapów. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, musisz:
- Zdać trzy przedmioty podstawowe (pisemne): Język polski, matematykę oraz język obcy. W każdym przypadku musisz zdobyć minimum 30 proc. punktów.
- Zaliczyć dwa egzaminy ustne: Z języka polskiego oraz języka obcego (również próg 30 proc.).
- Przystąpić do jednego przedmiotu rozszerzonego: Tutaj nie obowiązuje próg zdawalności – wystarczy, że pojawisz się na egzaminie.
Matura 2026. Harmonogram części pisemnej
Główny maraton maturalny wystartuje tuż po majówce. Egzaminy na poziomie podstawowym zaplanowano na pierwsze trzy dni robocze maja:
- 4 maja (poniedziałek): godz. 9.00 – Język polski (poziom podstawowy)
- 5 maja (wtorek): godz. 9.00 – Matematyka (poziom podstawowy)
- 6 maja (środa): godz. 9.00 – Język obcy (np. angielski, niemiecki – poziom podstawowy)
Po "wielkiej trójce" przyjdzie czas na przedmioty rozszerzone. Oto wybrane terminy:
- 7 maja: Język angielski (rozszerzony)
- 8 maja: Biologia (godz. 9.00), Filozofia (godz. 14.00)
- 11 maja: Matematyka (rozszerzona)
- 13 maja: Chemia (godz. 9.00)
- 15 maja: Geografia (godz. 9.00)
- 18 maja: Historia (godz. 9.00)
- 19 maja: Fizyka (godz. 9.00)
Egzaminy ustne szkoły przeprowadzą w terminie od 7 do 30 maja. Dokładną datę i godzinę Twojego przesłuchania ustali Twoja szkoła.
Matura 2026. Wyniki i terminy poprawkowe
Na najważniejszą wiadomość poczekasz do lipca. CKE ogłosi wyniki matur zdawanych w terminie głównym i dodatkowym 8 lipca 2026 roku. Tego dnia zalogujesz się do systemu i sprawdzisz, jak Ci poszło, a w szkole odbierzesz oficjalne dokumenty. Jeśli powinie Ci się noga, masz drugą szansę. Egzaminy poprawkowe odbędą się 24 i 25 sierpnia 2026 roku. Wyniki poprawkowe poznasz 11 września 2026 roku. Dla osób, które z przyczyn losowych nie dotrą na maturę w maju, CKE przewidziała termin dodatkowy w czerwcu (od 1 do 16 czerwca).
