Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w tym roku 11-13 maja. Jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można oblać. Od niego zależy jednak, czy uczeń dostanie się do lepszej szkoły czy do słabszej.

Odwołanie się do lektury jest obowiązkowe

Jak najlepiej zdać egzamin z języka polskiego? Podstawą jest znajomość lektur i umiejętność ich interpretacji. Temat pracy uczeń może wybrać samodzielnie – jeden ma zwykle charakter twórczy (opowiadanie), a drugi jest tematem argumentującym, który wymaga napisania rozprawki, artykułu lub przemówienia.

Jednak w obu przypadkach musi bazować na znajomości lektur szkolnych. odwołanie się do przynajmniej jednej lektury obowiązkowej i jednej lektury samodzielnie wybranej na egzaminie przez ósmoklasistę jest obowiązkowe przy obu tematach pracy pisemnej.

Lektury obowiązkowe. Klasy IV–VI

Lektury obowiązkowe poznawane w całości:

Jan Brzechwa - "Akademia Pana Kleksa"

Janusz Christa - "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks)

Clive Staples Lewis - "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa"

Ferenc Molnár - "Chłopcy z Placu Broni"

John Ronald Reuel Tolkien - "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

Lektury obowiązkowe. Klasy VII i VIII

Lektury obowiązkowe poznawane w całości:

Charles Dickens - "Opowieść wigilijna"

Aleksander Fredro - "Zemsta"

Aleksander Kamiński - "Kamienie na szaniec"

Adam Mickiewicz - "Dziady część II"

Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę"

Juliusz Słowacki - "Balladyna"

Krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie:

Jan Kochanowski - wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII

Adam Mickiewicz - "Reduta Ordona", "Świtezianka", "Pan Tadeusz" (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

Sławomir Mrożek - "Artysta"

Henryk Sienkiewicz - "Latarnik", "Quo vadis" (fragmenty)

Stefan Żeromski - "Syzyfowe prace" (fragmenty)

Utwory, do których można się odwołać w wypracowaniu

Oprócz lektur obowiązkowych w wypracowaniu można wykorzystać utwory literackie i poetyckie, których znajomość nie będzie sprawdzana na egzaminie ośmioklasisty. Oto one:

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań)

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (wybrane fragmenty, inne niż księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie

Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o talentach, o miłosiernym Samarytaninie

Wybrane podania i legendy polskie 8) wybrane baśnie polskie i europejskie 9) Maria Konopnicka, Rota.

Oto utwory literackie wykreślone w podstawie programowej z 2024 r., do których uczeń może odwołać się w wypracowaniu w latach 2025–2028: