Aby otrzymać świadectwo dojrzałości w 2026 roku, musisz pokonać próg 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Zasada ta dotyczy pięciu egzaminów:

Pisemne: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (poziom podstawowy).

Ustne: język polski oraz język obcy nowożytny.

Jeśli oblejesz choć jeden z tych elementów, matura nie zostanie zaliczona. Musisz również przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Co ważne, na rozszerzeniu wciąż nie obowiązuje próg zdawalności – wystarczy do niego podejść, choć wynik zaważy na rekrutacji na studia.

Kalendarz maturzysty 2026

Zapisz te daty w kalendarzu, aby nic Cię nie zaskoczyło:

Maj 2026: Termin główny wszystkich egzaminów.

Termin dodatkowy (dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły pisać w maju). Lipiec 2026: Wielkie ogłoszenie wyników.

Przedmioty ścisłe. Chemia, biologia i matematyka

W 2026 roku egzaminy z przedmiotów ścisłych opierają się na odświeżonej podstawie programowej z czerwca 2024 roku. Co musisz wiedzieć? W przypadku biologii i chemii nie istnieje już poziom podstawowy – zdajesz wyłącznie rozszerzenie. Na chemii egzaminatorzy sprawdzą Twoją biegłość w konstruowaniu wykresów, obliczeniach praw chemicznych oraz analizie struktur substancji. Na biologii przygotuj się na wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych oraz zadania z genetyki i metabolizmu. Warto zauważyć, że w "Formule 2015" przywrócono zagadnienia usunięte w poprzednich latach, więc zakres wiedzy jest szerszy.

Matematyka wymaga budowania wiedzy krok po kroku. Na poziomie podstawowym kluczowa będzie sprawność rachunkowa oraz umiejętność argumentacji. Musisz sprawnie poruszać się w zadaniach z funkcji, ciągów, geometrii oraz statystyki. Jeśli wybierasz rozszerzenie, przygotuj się na dodatkowe dowody matematyczne i skomplikowane modele, których zakres znajdziesz w informatorach CKE.

Nowości w 2026 roku

Ministerstwo przygotowało kilka zmian, które mają ułatwić życie maturzystom: