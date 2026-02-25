Aby otrzymać świadectwo dojrzałości w 2026 roku, musisz pokonać próg 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Zasada ta dotyczy pięciu egzaminów:
- Pisemne: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (poziom podstawowy).
- Ustne: język polski oraz język obcy nowożytny.
Jeśli oblejesz choć jeden z tych elementów, matura nie zostanie zaliczona. Musisz również przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Co ważne, na rozszerzeniu wciąż nie obowiązuje próg zdawalności – wystarczy do niego podejść, choć wynik zaważy na rekrutacji na studia.
Kalendarz maturzysty 2026
Zapisz te daty w kalendarzu, aby nic Cię nie zaskoczyło:
- Maj 2026: Termin główny wszystkich egzaminów.
- Czerwiec 2026: Termin dodatkowy (dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły pisać w maju).
- Lipiec 2026: Wielkie ogłoszenie wyników.
Przedmioty ścisłe. Chemia, biologia i matematyka
W 2026 roku egzaminy z przedmiotów ścisłych opierają się na odświeżonej podstawie programowej z czerwca 2024 roku. Co musisz wiedzieć? W przypadku biologii i chemii nie istnieje już poziom podstawowy – zdajesz wyłącznie rozszerzenie. Na chemii egzaminatorzy sprawdzą Twoją biegłość w konstruowaniu wykresów, obliczeniach praw chemicznych oraz analizie struktur substancji. Na biologii przygotuj się na wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych oraz zadania z genetyki i metabolizmu. Warto zauważyć, że w "Formule 2015" przywrócono zagadnienia usunięte w poprzednich latach, więc zakres wiedzy jest szerszy.
Matematyka wymaga budowania wiedzy krok po kroku. Na poziomie podstawowym kluczowa będzie sprawność rachunkowa oraz umiejętność argumentacji. Musisz sprawnie poruszać się w zadaniach z funkcji, ciągów, geometrii oraz statystyki. Jeśli wybierasz rozszerzenie, przygotuj się na dodatkowe dowody matematyczne i skomplikowane modele, których zakres znajdziesz w informatorach CKE.
Nowości w 2026 roku
Ministerstwo przygotowało kilka zmian, które mają ułatwić życie maturzystom:
- Zmniejszono listę tekstów obowiązkowych z języka polskiego.
- Na egzamin ustny z polskiego przygotowano 76 jawnych pytań, co pozwala na lepsze ukierunkowanie powtórek.
- Na maturze z języka obcego oczekuje się biegłości na poziomie B1 (oraz B1+ w zakresie rozumienia tekstów).
