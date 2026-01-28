- Skala problemu: ile dzieci wymaga specjalnych diet?
- Codzienne wyzwania dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach
- Projekt nowelizacji prawa oświatowego, krok w stronę zmiany
- Dlaczego odpowiednia dieta jest tak ważna?
- Co mogą zrobić rodzice i placówki już dziś?
- Dostęp do bezpiecznych i odpowiednich posiłków to prawo każdego dziecka
Dzieci wymagające diet eliminacyjnych, np. bezglutenowej, bezmlecznej czy innych specjalnych diet ze względu na alergie, wciąż nie mają zapewnionych bezpiecznych posiłków w wielu żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. To problem nie tylko żywieniowy, to kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i poczucia równości wśród rówieśników.
Skala problemu: ile dzieci wymaga specjalnych diet?
- 8% dzieci w Polsce (prawie pół miliona) wymaga ścisłego przestrzegania diet eliminacyjnych.
- Blisko 90% dzieci z celiakią w placówkach edukacyjnych nie otrzymuje ciepłych posiłków.
W przedszkolach aż 70% dzieci na diecie bezglutenowej codziennie musi przynosić własne jedzenie z domu. Nie jest to kwestia wyboru czy mody, brak odpowiedniego posiłku może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym alergii, reakcji anafilaktycznych czy przewlekłych problemów trawiennych.
Codzienne wyzwania dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach
Dzieci na dietach eliminacyjnych często czują się wykluczone społecznie:
- jedzą osobno od rówieśników,
- spędzają wiele godzin bez ciepłego posiłku,
- odczuwają stres i poczucie „inności”.
Małgorzata Źródlak, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Dzieci z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, podkreśla:
„Każdy dzień zwłoki w pracach nad ustawą to kolejny dzień, w którym dziecko jest dyskryminowane i uczy się, że jego potrzeby są mniej ważne od potrzeb innych dzieci i dorosłych.”
Projekt nowelizacji prawa oświatowego, krok w stronę zmiany
W czerwcu 2024 roku posłowie Polski 2050 złożyli projekt nowelizacji Prawa oświatowego i ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, który ma ujednolicić standardy żywienia dzieci wymagających diet eliminacyjnych.
Główne założenia projektu:
- Każda placówka edukacyjna powinna uwzględniać potrzeby dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.
- Zapewnienie bezpiecznych, ciepłych posiłków dla wszystkich dzieci na specjalnej diecie.
- Ujednolicenie procedur przygotowywania posiłków w placówkach.
Projekt został cofnięty do uzupełnienia m.in. w kwestii finansowania i skutków regulacji, ale wprowadzenie takich zmian może znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
Dlaczego odpowiednia dieta jest tak ważna?
Spożywanie pokarmów nieodpowiednich dla dziecka z alergią lub nietolerancją może prowadzić do:
- reakcji alergicznych,
- problemów trawiennych,
- zagrożenia życia w przypadku ciężkich alergii,
- stresu i wykluczenia społecznego.
Dostosowanie diety w placówkach edukacyjnych to kwestia zdrowia, bezpieczeństwa i równego traktowania dzieci.
Co mogą zrobić rodzice i placówki już dziś?
Choć czekamy na ustawowe zmiany, istnieją praktyczne rozwiązania:
- Współpraca z dyrekcją i personelem w celu opracowania bezpiecznego menu.
- Szkolenia personelu w zakresie przygotowywania posiłków dla dzieci wymagających diet eliminacyjnych.
- Korzystanie z porad ekspertów i stowarzyszeń – dostępne wytyczne i gotowe rozwiązania dla placówek edukacyjnych.
- Włączenie dzieci w proces edukacji żywieniowej – np. warsztaty o alergiach i zdrowym odżywianiu.
Dostęp do bezpiecznych i odpowiednich posiłków to prawo każdego dziecka
Niezależnie od wieku czy miejsca edukacji. Nowelizacja prawa oświatowego może wprowadzić zmiany systemowe, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Każde dziecko zasługuje na posiłek dostosowany do jego potrzeb – bo zdrowie i równość nie mogą czekać.
