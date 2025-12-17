Brak podręcznika może zdarzyć się każdemu, u ucznia nierzadko wiąże się ze stresem. Ma on związek nie tylko z tym, że podczas lekcji zabraknie książki, z której będzie można korzystać, lecz także z obawą o otrzymanie ewentualnej jedynki.

Niektórzy nauczyciele stawiają ceny niedostateczne za notoryczne zapominanie podręczników lub straszą jedynkami, gdy sytuacja się powtórzy. Prawnik wyjaśnia, kto ma rację: nauczyciel, który stawia jedynkę za brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń czy uczeń, który uważa, że to niesprawiedliwe.

Ocena za brak podręcznika niezgodna z przepisami

Te i podobne kwestie rozstrzyga m.in. prawnik Marcin Kruszewski, który aktywnie działa w mediach społecznościowych. W ten sposób dociera do szerokiego grona odbiorców, adresatami jego treści są zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele.

Krótkie nagranie, w którym wyjaśnia, czy za brak podręcznika nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną jest komentowane i udostępniane.

Ocenianiu podlegają:

osiągnięcia edukacyjne ucznia,

zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- czytamy w 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Osiągnięcia edukacyjne ucznia to właśnie porównanie wiedzy z materiałem ujętym w podstawie programowej. Trudno więc w tej kategorii traktować przynoszenie podręcznika na lekcje. Nauczyciel ma jednak inną możliwość: wprawdzie nie wystawi jedynki z przedmiotu, do którego podręcznik został w domu, ale może ocenić zachowanie ucznia.

Ocena z zachowania za brak podręcznika

Z pewnością gdy uczeń raz zapomni podręcznika z dowolnego przedmiotu, nie zostanie oceniony. Może jednak zostać upomniany przez nauczyciela, by pamiętał o przynoszeniu na zajęcia potrzebnych materiałów. Chodzi zarówno o podręczniki, zeszyty ćwiczeń i zeszyty przedmiotowe jak i dodatkowe pomoce dydaktyczne, np. atlasy.

Notoryczne zapominanie podręcznika na lekcje nauczyciel może więc potraktować jako lekceważenie obowiązków ucznia. W dzienniku może więc znaleźć się uwaga, co z kolei może wpłynąć na końcową ocenę z zachowania na koniec semestru i roku szkolnego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.