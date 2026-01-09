Prezydenckie weto nie zatrzyma reformy edukacji? Zdaniem przedstawicieli resortu, którzy jeszcze w grudniu przekonywali, że „reformę będą wdrażać rozporządzeniami”, krok po kroku zamierzają realizować założenia reformy.

MEN wprowadza zmiany w szkołach

7 stycznia w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowego planu nauczania dla publicznej szkoły podstawowej.

Wszystko wskazuje więc na to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce krok po kroku realizować reformę i wprowadzać zmiany w szkołach. Część z nich miałoby wejść już od kolejnego roku szkolnego, który rozpocznie się 1 września 2026 roku.

Tydzień projektowy - uczniowie nie będą mieć lekcji

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie tzw. tygodnia projektowego. Oznacza to, że przez tydzień uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej zamiast zwykłych lekcji będą zajmować się "rozwiązaniem konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod".

Sposób organizacji tygodnia projektowego i jego termin ma - zgodnie z projektem rozporządzenia - określić dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Zgodnie z § 8 projektowanego rozporządzenia, w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, z wyłączeniem szkoły podstawowej dla dorosłych, organizuje się w każdym roku szkolnym tydzień projektowy w celu umożliwienia realizacji przez uczniów grupowych i międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych. Projekt edukacyjny jest planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod

- czytamy w uzasadnieniu projektu.

Informacja o udziale w tygodniu projektowym na świadectwie

Wiele wskazuje na to, że udział ucznia w projekcie edukacyjnym to nie tylko sztuka dla sztuki, bo informacja o tym ma znaleźć się zarówno na świadectwie szkolnym promocyjnym, jak i na świadectwie ukończenia szkoły. Zmiana ma wejść do szkół już od 1 września 2026 roku.