Niektóre dzieci, zwłaszcza jeśli mieszkają w pobliżu szkoły, chciałyby wracać samodzielnie już od zerówki. Inne nawet w III klasie podstawówki potrzebują, by rodzic je odebrał. Nie zawsze przepisy idą w parze z gotowością dziecka.

Jaka jest granica wieku, od kiedy dziecko może wracać ze szkoły samo? Reguluje to ustawa Prawo o ruchu drogowym, a nie statut szkoły. Placówka może jednak zażądać od rodzica podpisanego oświadczenia.

Samodzielny powrót dziecka ze szkoły. To mówią przepisy

Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzuje jasno, od jakiego wieku dziecko może samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. Warto przy tym pamiętać, że chodzi również o chodnik, pobocze i ścieżkę rowerową.

W ustawie zapisano, że z drogi tej samodzielnie mogą korzystać dzieci, które ukończyły 7. rok życia. To oznacza, że już pierwszoklasista może wracać ze szkoły sam (sam może również iść do szkoły na lekcje). Oczywiście pod warunkiem, że obchodził już 7. urodziny, bo sam rocznik nie wystarczy. Może się więc okazać, że tylko część kolegów z klasy zgodnie z przepisami będzie mogła wracać ze szkoły bez opieki.

Sześciolatek może wracać ze szkoły sam. Potrzebuje jednak towarzystwa starszego kolegi

Zgodnie z zapisami ustawy już uczeń zerówki - o ile oczywiście będzie przejawiał gotowość - może wracać ze szkoły bez rodziców. By jednak mógł poruszać się po drodze publicznej, powinna towarzyszyć mu osoba, która ukończyła 10 lat. Może to być zatem starszy kolega lub rodzeństwo.

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania

- stanowi art 43. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: DzU z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm.).

Od kiedy uczeń może jeździć do szkoły rowerem?

Zgodnie z przepisami, dziecko poza strefą zamieszkania samodzielnie może poruszać się na rowerze dopiero po ukończeniu 10 lat i to pod warunkiem, że posiada kartę rowerową. Wcześniej towarzyszyć powinien mu dorosły. Dziecko do 10. roku życia na rowerze jest traktowane jako pieszy, dlatego porusza się po chodniku, a nie po ścieżce rowerowej czy po jezdni.

Dopiero dziecko, które skończyło 10 lat może poruszać się po ścieżce rowerowej oraz po jezdni, oczywiście stosując przepisy ruchu drogowego. Najprawdopodobniej wkrótce obowiązkowe będzie zakładanie kasku ochronnego.

Od kiedy uczeń może jeździć do szkoły hulajnogą?

W przypadku tradycyjnej hulajnogi nie ma ograniczeń wiekowych, należy jednak pamiętać, by dziecko poruszało się po chodniku. W przypadku hulajnóg elektrycznych obowiązują przepisy dotyczące rowerzystów - tylko po ukończeniu 10. roku życia, po ścieżce rowerowej, w przypadku jej braku - po chodniku, ewentualnie po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Kiedy dziecko musi mieć odblaski?

Jesienią i zimą, gdy rano i wczesnym popołudniem jest ciemno, trzeba pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Odblaskach, które do określonego wieku są obowiązkowe

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu

- czytamy w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Czy szkoła musi zgodzić się na samodzielny powrót ucznia?

Nie wszystkie dzieci chcą korzystać ze świetlicy szkolnej, dlatego wielu rodziców dość wcześnie decyduje się na to, by wracały one do domu same. Placówka może jednak w statucie zapisać, że samodzielny powrót ucznia możliwy jest od 10. roku życia. To jednak nie oznacza, że uczeń nie ma prawa opuścić murów szkoły wcześniej. Potrzebna jest jednak wówczas pisemna zgoda rodzica dostarczona wychowawcy lub pracownikom świetlicy.

Co robić, gdy dziecko nie chce wracać ze szkoły samo?

Przede wszystkim: nie naciskać. Choć część dzieci chce jak najwcześniej wracać ze szkoły samodzielnie, inne mogą nie czuć się na to gotowe. Z reguły ośmiela je wizja powrotu w towarzystwie koleżanki lub kolegi, którzy zmierzają w tym samym kierunku.

Zanim zdecydujecie się na to, by dziecko wracało ze szkoły samo, przećwiczcie z nim ewentualne trudne sytuacje. Uczeń musi wiedzieć, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, co zrobić, gdy ktoś je zaczepia lub proponuje podwiezienie.