Magdalena Kołodziejczak w poselskiej interpelacji powoływała się na przypadki nauczycieli, którzy powrócili do kraju po tym, jak przepracowali wiele lat w szkołach państwowych poza granicami kraju. Grupa ta skarżyła się, że po przejściu wieloetapowej ścieżki awansu zawodowego nie mogli oni wykorzystać swojego doświadczenia w Polsce.

Do sprawy odniósł się wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Powołując się na przepisy Karty nauczyciela przypomniał, że po powrocie do Polski stopień awansu zawodowego osiągnięty w trakcie pracy posiadają nauczyciele zatrudnieni w szkole polskiej działającej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

„Do okresów przygotowania do zawodu wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Do okresów tych nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego” – zaznaczył Kiepura

Wiceminister poinformował również, że nauczyciel początkujący odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy. Czas ten może zostać skrócony przy zgodzie dyrektora w przypadku, gdy posiada stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

Nauczyciel składa wówczas do dyrektora szkoły oświadczenie o wymiarze, w jakim zamierza odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

Wiceminister nadmienił również, że nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

