Wadowicki samorząd może pochwalić się jedynym tego typu programem w Polsce. Na każdego ucznia klas od I do VIII szkoły podstawowej można otrzymać 500 zł. Bon edukacyjny przysługuje na każdego ucznia, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Trzeba jednak pamiętać o złożeniu wniosku w terminie.

Bon edukacyjny 500 zł na każde dziecko

Bon edukacyjny to jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł, wypłacane na wniosek rodzica lub opiekuna faktycznego ucznia. Gmina Wadowice program wsparcia uruchomiła kilka lat temu, w 2026 roku będzie to już piąta edycja. Samorząd finansuje koszt programu ze środków własnych.

Reklama

Celem programu "Wadowicki Bon Edukacyjny 500+" jest wsparcie dla rodzin w rozwijaniu pasji i talentów ich dzieci. Jednorazowo, na wskazany we wniosku rachunek bankowy, MOPS wypłaca 500 zł.

Na co można przeznaczyć wadowicki bon edukacyjny?

Reklama

Wsparcie finansowe w wysokości 500 zł można przeznaczyć na opłacenie zajęć dodatkowych, korepetycji czy zakup wyposażenia potrzebnego do udziału w zajęciach. Mogą to być zarówno zajęcia sportowe, artystyczne czy terapeutyczne. Jednak to rodzic decyduje o tym, na co przeznaczy wadowicki bon edukacyjny.

Świadczenie nie jest opodatkowane, nikt nie sprawdza również tego, jak wydatkowane są środki. Z pewnością jednak wielu rodziców wyda je zgodnie z założeniami programu na rozwijanie dziecięcych pasji i talentów. Zajęcia dodatkowe, zwłaszcza basen i nauka języków, to spory wydatek.

Kto otrzyma 500 zł?

By skorzystać ze świadczenia trzeba spełnić dwa warunki:

złożyć wniosek w terminie (można zrobić to za pośrednictwem platform ePUAP lub e-Doręczenia),

zamieszkiwać wraz z dzieckiem na terenie gminy Wadowice.

Nie ma znaczenia adres szkoły, do której uczęszcza dziecko (ta może być położona w innej gminie lub w innym powiecie). Nie podano jeszcze terminów przyjmowania wniosków, w 2025 roku nabór trwał od 1 sierpnia do 31 października.

Samorząd zapowiada: będzie kolejna edycja

W 2026 roku rodzice z gminy Wadowice będą mogli wnioskować o bony, samorząd poinformował o zabezpieczeniu środków w budżecie na 2025 rok. Wadowicki bon edukacyjny 500+ w 2025 roku cieszył się sporym zainteresowaniem.

W tym roku z bonu skorzystało 2 793 naszych mieszkańców - uczniów klas 1–8, którzy otrzymują po 500 zł na dowolne zajęcia pozalekcyjne 💰🎨⚽🎶📚

- napisał w mediach społecznościowych Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.