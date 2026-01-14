Choć sporo mówi się o uzależnieniu młodych osób od mediów społecznościowych i przywiązaniu do smartfonów, faktem jest, że dziś jedynie 11% dzieci w wieku szkolnym nie posiada żadnego urządzenia elektronicznego. Najpopularniejsze są oczywiście smartfony. Teraz także szkolną legitymację można wyświetlić na ekranie telefonu.

mLegitymacja w aplikacji mObywatel

Obecnie tradycyjne papierowe legitymacje szkolne z przybijanymi co roku we wrześniu pieczątkami zastępowane są e-legitymacjami. Nowe legitymacje są mniejsze i formatem przypominają dowód osobisty. Warto, by uczeń korzystający z różnego rodzaju ulg (np. na przejazdy komunikacyjne) miał taką legitymację zawsze przy sobie.

Reklama

mLegitymacja to legitymacja szkolna lub studencka w telefonie. Nowoczesne i bezpłatne narzędzie jest częścią aplikacji mObywatel. Uczniowie poniżej 13. roku życia, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego mogą korzystać z wersji aplikacji mObywatel Junior. Żeby z niej skorzystać, potrzebny jest tylko smartfon z systemem Android lub IOS.

Reklama

Choć z mLegitymacji korzystają już setki tysięcy osób w Polsce, MEN właśnie teraz przypomina o cyfrowej legitymacji szkolnej uczniom. Warto zainstalować ją w telefonie jeszcze przed feriami, korzystanie ze zniżek i ulg będzie prostsze, e-legitymacji nie trzeba będzie mieć przy sobie.

Czy mLegitymacja jest tak samo ważna jak tracycyjny dokument?

Cyfrowa legitymacja szkolna (mLegitymacja) jest tak samo ważna jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić prawo do zniżek i ulg oraz potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły.

Dzięki niej można więc korzystać ze zniżek, na przykład na bilet na autobus. Przyda się również podczas ferii, gdy dziecko będzie korzystać z lodowiska, basenu czy kupować bilet do kina.

Legitymację można dodać na jednym urządzeniu z aplikacją mObywatel Junior i na czterech z aplikacją mObywatel.

Przykład W wersji aplikacji mObywatel Junior można też spersonalizować nieco jej wygląd. Do wyboru są trzy motywy: energia, kosmos i geometria.

Po dodaniu dokumentu do aplikacji można z niego korzystać również w trybie offline, czyli bez dostępu do internetu.