18 grudnia prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Karta nauczyciela. Zdaniem resortu edukacji przyjęto bardzo korzystne dla pedagogów rozwiązanie, które upoważnia ich do otrzymania wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Czym są godziny ponadwymiarowe?

Godziny ponadwymiarowe to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych powyżej tygodniowego pensum (obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych).

Reklama

Wynagrodzenie za nie jest wypłacane wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Godziny ponadwymiarowe to też wszelkiego rodzaju zastępstwa doraźne.

Nauczyciele byli stratni. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny nie przepadnie

Część nauczycieli do tej pory nie otrzymała pieniędzy za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września do 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o zajęcia, które nie odbyły się, jednak przyczyna nie leżała po stronie nauczyciela. Mowa o sytuacjach, gdy np. cała klasa brała udział w konkursie, wyjechała na wycieczkę lub na zajęciach indywidualnych nie pojawił się uczeń.

Od 1 września 2025 roku obowiązywała zasada, która mówiła o tym, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za przydzielone i zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Podpisana przez prezydenta nowelizacja Karty Nauczyciela, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku zmieniła ten stan. Teraz nauczyciele dostaną pieniądze także za te zajęcia, które się nie odbyły (po spełnieniu określonych zasad).

Reklama

Nowelizacja działa z mocą wsteczną, a więc nauczyciele dostaną wyrównanie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe za 2025 rok. Wypłaty powinny nastąpić na początku roku.

Kiedy nauczyciele dostaną pieniądze?

Jak informuje MEN, nauczyciele, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, wyrównania powinni otrzymać w styczniu lub na początku lutego.

Wynagrodzenie to może być zatem wypłacone w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r., tj. od 1 stycznia 2026 r., do 6 lutego 2026 r.

- czytamy w serwisie rządowym.

To oznacza, że najpóźniej do 6 lutego pedagodzy powinni otrzymać pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe z 2025 roku, za które do tej pory im nie zapłacono.