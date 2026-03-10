Korzystanie z ekranów w przedszkolach

Kwestia korzystania z ekranów w przedszkolach stała się przedmiotem gorącego sporu - wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Ministerstwo Edukacji Narodowej podtrzymuje zakaz stosowania urządzeń cyfrowych, ale wprowadzi korekty w zapisach rozporządzenia na ten temat - dodaje gazeta.

"DGP" wspomina, że w styczniu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiadała, że przedszkola będą przestrzenią wolną od ekranów.

Jak wskazuje gazeta, stanowisko resortu w sprawie urządzeń cyfrowych uległo zmianie.

Trochę zmodyfikowaliśmy ten zapis. W rozporządzeniu w tej chwili znajduje się zapis dotyczący ograniczenia wykorzystywania ekranów w przedszkolach - oświadczyła Lubnauer podczas spotkania z nauczycielami w Gorlicach.

Miał być twardy zakaz. MEN zmienia zdanie

Rzeczniczka resortu, Ewelina Gorczyca, tłumaczy, że MEN wprowadza zmiany po konsultacjach z nauczycielami i partnerami społecznymi.

Nauczyciele zwracali uwagę, że zaproponowany w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia przepis dotyczący zakazu ekranów budzi w praktyce pewne wątpliwości. Pojawiały się pytania o jego interpretację. Na przykład o to, jak traktować tablice interaktywne, które w wielu placówkach zostały zakupione w ramach projektów unijnych i są wykorzystywane podczas zajęć - stwierdziła Gorczyca.

Zwolennicy całkowitego zakazu alarmują, że w praktyce korekta rozporządzenia sprawi, iż mimo reformy w wielu placówkach sytuacja pozostanie bez zmian - ekrany będą powszechnie wykorzystywane - ocenia "DGP".