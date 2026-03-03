Egzaminy odbędą się w połowie maja. Każdego dnia punktualnie o godzinie 9:00 rano uczniowie w całej Polsce otworzą arkusze.
- 11 maja 2026 r. (poniedziałek): Język polski (150 minut).
- 12 maja 2026 r. (wtorek): Matematyka (125 minut).
- 13 maja 2026 r. (środa): Język obcy nowożytny (110 minut).
Egzamin z języka polskiego
Arkusz z polskiego składa się z dwóch części. W pierwszej znajdziesz około 20 zadań opartych na dwóch tekstach (literackim i nieliterackim). Druga część to wypracowanie. Musisz napisać tekst na co najmniej 200 wyrazów, wybierając między rozprawką (lub przemówieniem) a opowiadaniem twórczym. CKE wymaga znajomości treści i problematyki następujących utworów:
- Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa.
- Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks).
- Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa.
- Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni.
- John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem.
- Charles Dickens, Opowieść wigilijna.
- Aleksander Fredro, Zemsta.
- Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec.
- Adam Mickiewicz, Dziady część II.
- Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę.
- Juliusz Słowacki, Balladyna.
- Jan Kochanowski: wybór fraszek, wybrana pieśń, Treny VII i VIII.
- Adam Mickiewicz: Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz (Księgi: I, II, IV, X, XI, XII).
- Sławomir Mrożek: Artysta.
- Henryk Sienkiewicz: Latarnik, Quo vadis (fragmenty).
- Stefan Żeromski: Syzyfowe prace (fragmenty).
W arkuszu mogą pojawić się zadania z tekstów, których treści nie trzeba znać na pamięć, ale należy je umieć zanalizować (np. mity, Biblia, legendy). Dodatkowo, w latach 2025–2028 możesz odwołać się w wypracowaniu do utworów wykreślonych z podstawy w 2024 r., takich jak: Katarynka (B. Prus), W pustyni i w puszczy (H. Sienkiewicz), Powrót taty (A. Mickiewicz), Żona modna (I. Krasicki), Treny I i V (J. Kochanowski), czy reportaże M. Wańkowicza.
Egazmin z matematyki
Egzamin z matematyki sprawdza sprawność rachunkową i umiejętność argumentacji. W arkuszu znajdziesz od 20 do 21 zadań. CKE łączy zadania zamknięte (wybór odpowiedzi, prawda-fałsz) z zadaniami otwartymi, gdzie musisz zapisać cały tok rozumowania. Kluczowe obszary, które musisz opanować to:
- Obliczenia praktyczne: w tym zadania zegarowe (godziny, minuty, sekundy).
- Geometria: obliczanie pól i obwodów.
- Procenty i równania: stosowanie matematyki w sytuacjach z życia codziennego.
- Analiza danych: wyciąganie wniosków z wykresów i tabel.
Egzamin z języka obcego
Najczęściej wybieranym językiem jest angielski. Egzamin sprawdza, czy potrafisz porozumieć się w codziennych sytuacjach. Składa się z pięciu części: rozumienia ze słuchu, funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz krótkiej wypowiedzi pisemnej.
Oczekiwany poziom to A2 (A2+ w czytaniu i słuchaniu). W zadaniach otwartych (np. uzupełnianie luk) liczy się przede wszystkim to, by przekaz był zrozumiały. Jednak w części sprawdzającej "środki językowe" ZUS wymaga pełnej poprawności gramatycznej i ortograficznej.
