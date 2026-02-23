Egzamin maturalny w terminie głównym w 2026 roku zostanie przeprowadzony w dniach od 4 do 30 maja. Część pisemna odbędzie się od 4 do 21 maja 2026 roku, a część ustna zostanie przeprowadzona w terminie od 7 do 30 maja 2026 roku. Do matury zostały więc trzy miesiące.

Prokrastynacja – co to jest i jak z nią walczyć

Zdarza się, że maturzyści prokrastynują. Co to jest prokrastynacja? Prokrastynacja to świadome odkładanie w czasie ważnych do zrobienia spraw, choć ma się świadomość, że skutki mogą być opłakane. Prokrastynacja to mechanizm radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak lęk czy stres, a nie lenistwo. Prowadzi do działania w ostatniej chwili, wyrzutów sumienia i obniżonej samooceny.

Jak radzić sobie z prokrastynacją?

Dziel zadania na mniejsze kroki: Metoda małych kroków zmniejsza lęk przed wielkim zadaniem.

Zasada 5 minut: Zobowiąż się do wykonywania zadania przez tylko 5 minut, co często pozwala pokonać opór przed startem.

Wyłącz powiadomienia, wycisz telefon.

Zamiast karać się za zwlekanie, zaakceptuj to i skup się na działaniu teraz, co zmniejsza lęk.

TikTok – pożeracz czasu i telefon przyrośnięty do ręki

TikTok jest uznawany za jeden z najbardziej angażujących pożeraczy czasu. Krótkie, angażujące i wciągające treści sprawiają, że można spędzić – zupełnie niepostrzeżenie – wiele czasu na scrollowaniu. Specjaliści ostrzegają, że wielogodzinne scrollowanie może prowadzić do stanów depresyjnych, lękowych, wycofania społecznego i problemów z koncentracją. Sprawa jest poważna, bo ubiegłoroczny raport NASK - Państwowego instytutu badawczego ds. Cyberbezpieczeństwa - wskazuje, że polskie nastolatki spędzają w dni powszednie średnio cztery godziny i 59 minut dziennie przed ekranem telefonu lub komputera.

Dlatego TikTok tak wciąga

Mechanizm "dopaminowego haka": krótkie, dynamiczne filmy dostarczają szybkich dawek dopaminy, co sprawia, że mózg nieustannie domaga się kolejnych bodźców.

Niekończąca się treść (For You Page): algorytm pokazuje spersonalizowane treści w sposób ciągły, trudno więc wyjść z aplikacji

Zaburzenie poczucia czasu

Samokontrola - klucz do sukcesu

Od nas zależy, czy TikTok będzie wykorzystywany w celach rekreacyjnych, czy też jako źródło wiedzy. Kluczowa jest samokontrola, by bezproduktywnie nie wpatrywać się w ekran i nie scrollować godzinami.

W aplikacji TikTok można ustawić limity dzienne korzystania. Można również filtrować i blokować treści.

Telefon zostawiamy w innym pomieszczeniu, nie trzymamy go pod ręką.

Czarno-biały ekran - ustawiamy ekran telefonu w trybie monochromatycznym, dzięki czemu mózg nie uzna treści za tak atrakcyjne, jak wcześniej

Techniki skupienia uwagi

metoda Pomodoro - uczymy się w krótkich blokach - np. 25 minut intensywnej pracy, a następnie 5 minut przerwy - bez telefonu. Po czterech cyklach robimy dłuższą przerwę.

ustawiamy w telefonie tryb samolotowy

używamy słuchawek wyciszających, które redukcją szumy lub białego szumu, aby odciąć się od dźwięków otoczenia.

utrzymujemy porządek na biurku - usuwamy przedmioty, które są zbędne - w tym telefon

Efektywna nauka z internetem

Internet i aplikacje można wykorzystać jako pomocne narzędzie. Można uczyć się z materiałów wideo, podcastów czy interaktywnych testów.

skupienie na konkretach – nie przeglądamy chaotycznie sieci. Korzystamy z pewnych źródeł , np. arkuszy CKE, platform maturalnych, itp.

wykorzystanie profili edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów

Co robić, żeby się zrelaksować?