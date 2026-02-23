Egzamin maturalny w terminie głównym w 2026 roku zostanie przeprowadzony w dniach od 4 do 30 maja. Część pisemna odbędzie się od 4 do 21 maja 2026 roku, a część ustna zostanie przeprowadzona w terminie od 7 do 30 maja 2026 roku. Do matury zostały więc trzy miesiące.
Prokrastynacja – co to jest i jak z nią walczyć
Zdarza się, że maturzyści prokrastynują. Co to jest prokrastynacja? Prokrastynacja to świadome odkładanie w czasie ważnych do zrobienia spraw, choć ma się świadomość, że skutki mogą być opłakane. Prokrastynacja to mechanizm radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak lęk czy stres, a nie lenistwo. Prowadzi do działania w ostatniej chwili, wyrzutów sumienia i obniżonej samooceny.
Jak radzić sobie z prokrastynacją?
- Dziel zadania na mniejsze kroki: Metoda małych kroków zmniejsza lęk przed wielkim zadaniem.
- Zasada 5 minut: Zobowiąż się do wykonywania zadania przez tylko 5 minut, co często pozwala pokonać opór przed startem.
- Wyłącz powiadomienia, wycisz telefon.
- Zamiast karać się za zwlekanie, zaakceptuj to i skup się na działaniu teraz, co zmniejsza lęk.
TikTok – pożeracz czasu i telefon przyrośnięty do ręki
TikTok jest uznawany za jeden z najbardziej angażujących pożeraczy czasu. Krótkie, angażujące i wciągające treści sprawiają, że można spędzić – zupełnie niepostrzeżenie – wiele czasu na scrollowaniu. Specjaliści ostrzegają, że wielogodzinne scrollowanie może prowadzić do stanów depresyjnych, lękowych, wycofania społecznego i problemów z koncentracją. Sprawa jest poważna, bo ubiegłoroczny raport NASK - Państwowego instytutu badawczego ds. Cyberbezpieczeństwa - wskazuje, że polskie nastolatki spędzają w dni powszednie średnio cztery godziny i 59 minut dziennie przed ekranem telefonu lub komputera.
Dlatego TikTok tak wciąga
- Mechanizm "dopaminowego haka": krótkie, dynamiczne filmy dostarczają szybkich dawek dopaminy, co sprawia, że mózg nieustannie domaga się kolejnych bodźców.
- Niekończąca się treść (For You Page): algorytm pokazuje spersonalizowane treści w sposób ciągły, trudno więc wyjść z aplikacji
- Zaburzenie poczucia czasu
Samokontrola - klucz do sukcesu
Od nas zależy, czy TikTok będzie wykorzystywany w celach rekreacyjnych, czy też jako źródło wiedzy. Kluczowa jest samokontrola, by bezproduktywnie nie wpatrywać się w ekran i nie scrollować godzinami.
- W aplikacji TikTok można ustawić limity dzienne korzystania. Można również filtrować i blokować treści.
- Telefon zostawiamy w innym pomieszczeniu, nie trzymamy go pod ręką.
- Czarno-biały ekran - ustawiamy ekran telefonu w trybie monochromatycznym, dzięki czemu mózg nie uzna treści za tak atrakcyjne, jak wcześniej
Techniki skupienia uwagi
- metoda Pomodoro - uczymy się w krótkich blokach - np. 25 minut intensywnej pracy, a następnie 5 minut przerwy - bez telefonu. Po czterech cyklach robimy dłuższą przerwę.
- ustawiamy w telefonie tryb samolotowy
- używamy słuchawek wyciszających, które redukcją szumy lub białego szumu, aby odciąć się od dźwięków otoczenia.
- utrzymujemy porządek na biurku - usuwamy przedmioty, które są zbędne - w tym telefon
Efektywna nauka z internetem
- Internet i aplikacje można wykorzystać jako pomocne narzędzie. Można uczyć się z materiałów wideo, podcastów czy interaktywnych testów.
- skupienie na konkretach – nie przeglądamy chaotycznie sieci. Korzystamy z pewnych źródeł , np. arkuszy CKE, platform maturalnych, itp.
- wykorzystanie profili edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów
Co robić, żeby się zrelaksować?
- 10 minut spokojnego oddechu dziennie (np. technika 4–7–8).
- Ćwiczenia rozluźniające ciało (stretching, progresywna relaksacja mięśni Jacobsona).
- Ruch - nawet 20 minut spaceru obniża poziom kortyzolu.
- Zastosowanie techniki STOP (ang. Stop, Take a breath, Observe, Proceed).
