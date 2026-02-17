Media społecznościowe pod lupą resortu

Minister edukacji Barbara Nowacka podczas spotkania z nauczycielami w woj. świętokrzyskim mówiła o wyzwaniach, jakie przed szkołą stawia cyfrowa rzeczywistość. W jej ocenie to właśnie media społecznościowe coraz częściej stają się źródłem problemów młodego pokolenia.

Reklama

Z danych przywoływanych przez resort wynika, że około 1,5 mln dzieci między 7 a 13 rokiem życia korzysta z aplikacji zawierających niebezpieczne treści. Chodzi m.in. o materiały promujące nienawiść, przemoc, używki czy nawet zachowania samobójcze.

Zdaniem ministry młodzi użytkownicy internetu są narażeni na stały napływ hejtu i dezinformacji. Dlatego, jak podkreśliła, potrzebne są zarówno zmiany systemowe, jak i działania edukacyjne.

Czym jest reforma „Kompas Jutra”?

Odpowiedzią Ministerstwa Edukacji ma być program „Kompas Jutra”. Reforma zakłada wprowadzenie do szkół nowych elementów kształcenia, w tym modułu edukacji medialnej oraz zajęć z zakresu higieny cyfrowej i odpowiedzialnego korzystania z technologii.

Resort zapowiada większy nacisk na praktyczne umiejętności. Uczniowie mają nie tylko przyswajać wiedzę, ale rozumieć jej zastosowanie w codziennym życiu, od budowania relacji po świadome korzystanie z informacji.

Reklama

Kluczowym elementem ma być rozwijanie krytycznego myślenia: umiejętność odróżniania faktów od manipulacji, analizowania przekazów medialnych oraz świadomego poruszania się w świecie informacji.

Harmonogram zmian: od 2026 roku

Reforma ma ruszyć we wrześniu 2026 r. i być wdrażana etapami do 2031 r. W pierwszej kolejności obejmie przedszkola oraz uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. W planach są także fakultatywne tygodnie projektowe, które mają pozwolić uczniom na pracę zespołową i rozwijanie kompetencji praktycznych.

Jak wynika z danych Ministerstwo Edukacji Narodowej, ponad połowa 15-latków uważa, że obecny system edukacji nie przygotowuje ich wystarczająco do dorosłego życia. Reforma ma być odpowiedzią na te obawy.

Telefony w szkołach. Zakaz czy regulacja?

Podczas spotkania poruszono także temat smartfonów w szkołach. Minister zaznaczyła, że problemem nie jest samo urządzenie, lecz sposób jego wykorzystywania.

Szkoły już dziś mają możliwość ustalania własnych zasad korzystania z telefonów. Ewentualne zaostrzenie przepisów - jak zapowiedziała - będzie poprzedzone rozmowami ze środowiskiem nauczycielskim.

Równolegle klub parlamentarny Koalicja Obywatelska pracuje nad projektem ustawy ograniczającej dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia.