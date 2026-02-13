Za uchwaleniem rządowej noweli ustawy o prawie oświatowym oraz niektórych innych ustaw głosowało 236 posłów, 180 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Rozwiązania przygotowane w resorcie edukacji mają być alternatywą dla likwidacji małych szkół podstawowych. Chodzi m.in. o możliwość tworzenia filii szkół podstawowych oraz umożliwienie samorządom wykorzystania wolnych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności. Przepisy mają pozwolić na dostosowanie edukacji na poziomie szkół podstawowych do zmian demograficznych, chroniąc przy tym – tam, gdzie jest to możliwe – usytuowane blisko domu rodzinnego – szkoły podstawowe.

Rozszerzenie działalności szkoły na dodatkowe zadania

Celem noweli jest też uspołecznienie procedury likwidacji szkoły - wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz jasne zasady informowania mieszkańców. W piątkowym głosowaniu posłowie najpierw odrzucili wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie projektu w całości.

Następnie głosowali nad poprawkami złożonymi w drugim czytaniu. Odrzucono większość poprawek klubu PiS, ale przegłosowano tę dotyczącą rozszerzenia działalności szkoły na dodatkowe zadania. Poprawka ma być jeszcze dopracowana w Senacie.

Poprawka Lewicy

Sejm przegłosował też poprawkę złożoną przez klub Lewicy - tożsamą z poprawką PiS. Ma ona na celu "rezygnację z proponowanej w projekcie ustawy możliwości łączenia w szkołach podstawowych działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych w klasach I, II lub III, jeżeli do tych klas uczęszcza łącznie nie więcej niż 12 uczniów”.

Klub Lewicy argumentuje, że "zaproponowane w projekcie ustawy inne rozwiązania dedykowane gminom prowadzącym szkoły podstawowe o niewielkiej liczbie uczniów w połączeniu obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi łączenia zajęć w szkole podstawowej są wystarczające w obecnych warunkach demograficznych”.

Poprawka KO

Również poprawka klubu Koalicji Obywatelskiej została przegłosowana. Wprowadza ona "możliwość utworzenia szkoły podstawowej dwujęzycznej połączonej w zespół także z publiczną szkołą ponadpodstawową (liceum ogólnokształcącym lub technikum) z oddziałem międzynarodowym lub oddziałami międzynarodowymi, przy zachowaniu zasady, że nauczanie w tym oddziale międzynarodowym jest prowadzone w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania w szkole podstawowej dwujęzycznej (czyli w tym samym języku obcym, w którym było prowadzone nauczanie w szkole podstawowej dwujęzycznej)”.

Dzięki temu "zostanie potencjalnie powiększona liczba jednostek systemu oświaty, przy których będzie można uruchomić szkołę podstawową dwujęzyczną, poszerzając tym samym ofertę edukacyjną przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych, w których nie są organizowane oddziały dwujęzyczne na obowiązujących obecnie zasadach”. W konsekwencji ma to umożliwić "zdobywanie kompetencji językowych liczbie uczniów, szczególnie z terenów wiejskich, w których funkcjonowanie oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych ma charakter marginalny".

Liczba uczniów zmniejszy się nawet o połowę

W uzasadnieniu do projektu noweli resort wskazał, że według aktualnej prognozy ludności Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce do 2029 r. liczba dzieci w wieku 7–14 lat spadnie o ok. 5 proc. Do 2034 r. GUS przewiduje spadek o około 19,5 proc. w tej grupie wiekowej, a do 2060 r. - o ok. 30 proc. (według skrajnego scenariusza demograficznego - o 48,3 proc.).

MEN poinformowało też, że spadła liczba publicznych szkół podstawowych - z 12 tys. 92 w roku szkolnym 2019/2020 do 11 tys. 711 w roku szkolnym 2024/2025. "Należy spodziewać się, że spadek liczby publicznych szkół (przede wszystkim tych prowadzonych przez JST) może być coraz bardziej znaczący, w obliczu zmniejszania się liczby uczniów w wieku charakterystycznym dla szkoły podstawowej” - dodało MEN.