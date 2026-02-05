Nie tylko 2025 rok przyniósł pogłębienie kryzysu demograficznego. Już od 2013 roku mamy w Polsce ujemny przyrost naturalny, jest więcej zgonów niż urodzeń. W 2020 roku w Polsce urodziło się 355 tysięcy dzieci. To rocznik, który w 2026 roku ruszy do zerówek.

W ubiegłym roku miasta (przykładem jest choćby Warszawa) zamykały miejskie przedszkola. Placówki działające w centrach miast zaczynały świecić pustkami, konieczne było wygaszenie działalności kilku z nich.

Likwidacja zerówek w szkołach

Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (popularnie nazywanego właśnie "zerówką") objęte są wszystkie dzieci sześcioletnie. To oznacza, że we wrześniu tego roku do zerówki pójdą dzieci urodzone w 2020 roku. To do rodziców należy decyzja, gdzie dziecko ten obowiązek zrealizuje. Roczne przygotowanie przedszkolne można odbyć:

w przedszkolu publicznym lub prywatnym,

oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,

w punkcie przedszkolnym,

w edukacji domowej (tu potrzebna jest jednak zgoda kuratora oświaty).

W ubiegłym roku z powodu mniejszej liczby urodzeń zamykały się żłobki i przedszkola, teraz coraz częściej słyszy się o planach likwidacji oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Brakuje dzieci, które miałyby do nich uczęszczać.

Lublin zamyka oddziały przedszkolne w szkołach

Dziś 5 lutego radni będą debatować nad projektami uchwał, które dotyczą właśnie przekształcenia 13 szkół podstawowych. W tej chwili w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie lubelskich szkół podstawowych jest 500 miejsc dla zerówkowiczów.

Już od września 2026 roku z 13 szkół zerówki mają zniknąć.

Tak naprawdę to większość z nich nie funkcjonowała. Nie było do nich naboru

– powiedział Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina. Miasto woli, by oddziały zerowe pozostały w przedszkolach.

Włodarze miasta nie mają wątpliwości, że zmiany są potrzebne, a wymusza je obecna sytuacja demograficzna. W tym roku do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które prowadzi miasto zapisano o 703 dzieci mniej niż przed rokiem.