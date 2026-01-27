Matura 2026: ostatnia prosta dla ponad 300 tys. uczniów

W maju 2026 roku do egzaminu maturalnego podejdzie około 320 tysięcy uczniów. Dla wielu z nich to kluczowy moment decydujący o dostaniu się na wymarzone studia. Nic więc dziwnego, że im bliżej egzaminów, tym częściej młodzież, przy wsparciu rodziców, sięga po dodatkowe formy nauki.

Z danych CBOS wynika, że w roku szkolnym 2025/2026 aż 80 proc. rodziców deklaruje inwestowanie w pozaszkolne zajęcia edukacyjne. To wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, gdy podobne deklaracje składało 73 proc. badanych. Równocześnie rośnie też kwota przeznaczana na edukację dzieci, średnio to już 944 zł miesięcznie, czyli niemal 50 zł więcej niż rok wcześniej.

Korepetycje maturalne coraz popularniejsze

Trend ten widać wyraźnie na rynku korepetycji. Analiza liczby wyświetleń ofert kursów maturalnych w serwisie e-korepetycje.net pokazuje, że zainteresowanie nauką z prywatnymi nauczycielami stale rośnie.

W porównaniu roku szkolnego 2024/2025 do 2023/2024:

język polski zanotował wzrost zainteresowania o 22 proc.,

fizyka o 16 proc.,

matematyka o 4 proc.

Jedynym przedmiotem, w którym odnotowano minimalny spadek (2 proc.), był język angielski. Eksperci podkreślają jednak, że w dobie powszechnego korzystania z narzędzi AI do nauki języków obcych nie musi to oznaczać realnego zmniejszenia potrzeb, lecz raczej stabilizację rynku.

Ile kosztuje godzina korepetycji do matury?

Serwis e-korepetycje przeanalizował ponad 73 tysiące aktywnych ogłoszeń dotyczących przygotowania do egzaminów maturalnych. Badanie objęło zarówno zajęcia stacjonarne, jak i online, a ceny zostały ujednolicone do lekcji trwających 60 minut. Dane pochodzą ze stycznia 2026 roku.

Średnie ceny za godzinę korepetycji w skali kraju:

język polski 72,48 zł,

matematyka 70,76 zł,

język angielski 73,01 zł,

biologia 76,78 zł,

chemia 77,01 zł,

geografia 79,17 zł,

fizyka 88,00 zł,

informatyka 96,89 zł.

Najtańsze pozostają korepetycje z historii, historii sztuki oraz języka rosyjskiego, średnio około 66 zł za godzinę. Najdrożej jest natomiast w przypadku fizyki i informatyki, które wymagają specjalistycznej wiedzy i mniejszej liczby dostępnych nauczycieli.

Obowiązkowa maturalna trójka: gdzie wzrosty są największe?

Polski, matematyka i język angielski to przedmioty obowiązkowe, wybierane w ubiegłym roku przez 97,9 proc. maturzystów. Choć ich ceny należą do najniższych w całym zestawieniu, również tu widać zmiany.

W porównaniu z rokiem 2025:

język angielski zdrożał najbardziej o 4,09 zł za godzinę,

język polski o 2,75 zł,

matematyka zanotowała symboliczny spadek o 8 groszy.

Duże miasta, duże różnice. Gdzie korepetycje kosztują najwięcej?

Raport pokazuje także wyraźne różnice regionalne. W zależności od miasta wojewódzkiego ceny potrafią różnić się nawet o 20 zł za godzinę.

Przykładowo:

w Szczecinie średnia cena korepetycji z języka polskiego przekracza 80 zł,

w Toruniu ta sama lekcja kosztuje około 60 zł.

W matematyce najdrożej jest w Warszawie (ok. 75 zł), a najtaniej w Lublinie (ok. 65 zł). W przypadku języka angielskiego ceny wahają się od 66 zł w Białymstoku do ponad 76 zł w Gdańsku.

Czy korepetycje stały się koniecznością?

Choć korepetycje wciąż są formalnie wyborem, dla wielu rodzin stają się dziś standardowym elementem przygotowań do matury. Rosnące wymagania, presja wyników i ograniczone możliwości indywidualnej pracy z uczniem w szkołach sprawiają, że prywatne lekcje coraz częściej postrzegane są nie jako luksus, lecz jako inwestycja w przyszłość.