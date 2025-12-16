Autorzy petycji chcą radykalnych podwyżek w oświacie, nie zadowala ich wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%. Przedstawiciele oświatowej "Solidarności" złożyli petycję, w której domagają się, by od 2027 roku nauczyciele otrzymywali dwa razy wyższe pensje niż obecnie.

Nauczyciele chcą zarabiać więcej

Choć wynagrodzenia nauczycieli powiązane są z coroczną waloryzacją płac w oświacie, a w 2026 roku nauczyciele mogą spodziewać się podwyżki w wysokości 3%, oczekują szybszego wzrostu wynagrodzeń. Pedagodzy czują się wynagradzani nieadekwatnie do zakresu obowiązków i odpowiedzialności zawodowej.

Przedstawiciele oświatowej "Solidarności" na ręce wielkopolskiego kuratora oświaty złożyli petycję, w której domagają się między innymi odczuwalnego wzrostu wynagrodzeń. Nie chodzi o kilka procent podwyżki, od 2027 roku chcieliby zarabiać dwa razy więcej.

Takich podwyżek oczekują nauczyciele

W petycji zaadresowanej do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej znalazł się postulat mówiący o powiązaniu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Co to konkretnie oznacza w przypadku pensji nauczycielskich? Chodzi o to, by od 2027 roku:

nauczyciel początkujący otrzymał 100% podwyżki,

nauczyciel mianowany 125% podwyżki,

nauczyciel dyplomowany 150% podwyżki.

Czekamy na odpowiedź na tę petycję i czekamy na dialog, bo nie chodzi o to, aby skalować akcje protestacyjne, tylko aby rzeczywiście zwrócić uwagę ministerstwa, że taki dialog, jaki był obecnie, gdzie odrzucano merytorycznie przygotowane argumenty, nam się nie podoba

- przekazała Izabela Lorenc-Sikorska z oświatowej "Solidarności".

Chodzi nie tylko o pieniądze

Gdyby postulaty związkowców zostały zaakceptowane, już wkrótce pensja początkującego nauczyciela wyniosłaby 8800 zł brutto, nauczyciel dyplomowany mógłby zarobić około 12 tys. zł. brutto.

Protestujący nauczyciele domagają się nie tylko wzrostu płac. Wśród postulatów znalazły się także te mówiące o wstrzymaniu reform programu nauczania.