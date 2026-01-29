Opublikowany 27 stycznia 2026 r. dokument scala przepisy ustawy z 2009 roku z poprawkami wprowadzonymi w lipcu 2025 r. Najważniejszą nowością jest precyzyjne wyszczególnienie placówek, w których praca uprawnia do świadczenia. Zgodnie z nowym brzmieniem, prawo do świadczeń mają nauczyciele zatrudnieni m.in. w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach kształcenia ustawicznego i branżowych centrach umiejętności,
  • bibliotekach pedagogicznych,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2026. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, nauczyciel musi spełnić trzy warunki jednocześnie:

  • Posiadać 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy w oświacie (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu).
  • Nauczyciel musi zakończyć zatrudnienie.
  • W latach 2025–2026 obowiązują konkretne limity wiekowe. Aktualny wiek uprawniający do świadczenia dla kobiet to 56 lat, a dla mężczyzn 61 lat. W kolejnych latach (2027–2028) próg ten wzrośnie o rok dla obu grup.

Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:

  • 55 lat – w latach 2009–2014;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015–2016;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017–2018;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019–2020;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021–2022;
  • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023–2024;
  • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025–2026;
  • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027–2028;
  • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029–2030;
  • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031–2032.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ile wynosi?

Wysokość kompensówki zależy od sumy składek zgromadzonych na koncie w ZUS oraz średniego dalszego trwania życia (dla osób w wieku 60 lat). Kwota nie może być niższa niż najniższa emerytura. Świadczenie rośnie co roku na tych samych zasadach co emerytury. Pieniądze wypłaca ZUS bezpośrednio z budżetu państwa.

Kiedy możesz stracić świadczenie?

Ustawa przewiduje surowe zasady dotyczące dorabiania. Prawo do świadczenia zostaje zawieszone bez względu na wysokość zarobków, jeśli uprawniony podejmie pracę w jednostkach oświatowych wymienionych w Karcie Nauczyciela. W przypadku pracy w innych branżach, stosuje się ogólne zasady zawieszania lub zmniejszania emerytur (zależnie od wysokości przychodu).