Ferie zimowe 2026 w trzech turach

Zimowa przerwa szkolna, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się w trzech terminach, zależnych od województwa:

19 stycznia – 1 lutego 2026 r. – woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 lutego – 15 lutego 2026 r. – woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego – 1 marca 2026 r. – woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

To właśnie te daty wyznaczają harmonogram zgłoszeń oraz przygotowań dla organizatorów wypoczynku.

Podstawa prawna organizacji wypoczynku

Zasady organizowania ferii zimowych dla dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. Dokument precyzuje m.in. terminy zgłoszeń, wymagania dotyczące kadry, liczby opiekunów oraz warunków lokalowych.

Kiedy i gdzie zgłosić wypoczynek?

Każdy wypoczynek zimowy musi zostać zgłoszony do kuratora oświaty:

najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wyjazdu – w przypadku wypoczynku organizowanego na terenie kraju,

najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem – w przypadku półkolonii oraz wypoczynku organizowanego za granicą.

Niedopełnienie tych terminów może skutkować brakiem możliwości legalnego przeprowadzenia wypoczynku.

Wymagane dokumenty i załączniki

Zakres dokumentów zależy od formy i miejsca wypoczynku:

Wypoczynek w obiektach hotelarskich

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię opinii właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie wymagań przeciwpożarowych.

Wypoczynek w szkołach i placówkach

Wymagane są:

szkic pomieszczeń z określeniem ich przeznaczenia (sale noclegowe, stołówka, sanitariaty, sale zajęć),

opinia straży pożarnej dotycząca bezpieczeństwa obiektu.

Wypoczynek wędrowny

Organizator musi przedstawić mapę trasy wraz z terminami oraz miejscami noclegów.

Wypoczynek za granicą

Konieczne jest m.in.:

przygotowanie szkicu pomieszczeń (w przypadku obiektów bez stałej infrastruktury),

złożenie oświadczenia o zawarciu ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia dla uczestników.

Obowiązki dyrektora szkoły

Jeżeli wypoczynek organizuje szkoła lub placówka oświatowa, dyrektor ma obowiązek poinformować organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego. Karta wypoczynku musi zostać przekazana najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem ferii.

Opieka nad dziećmi – limity i zasady

Przepisy jasno regulują liczbę dzieci przypadających na jednego wychowawcę:

maksymalnie 20 uczestników – w przypadku dzieci powyżej 10. roku życia,

maksymalnie 15 uczestników – gdy w grupie są dzieci do 10. roku życia lub grupa jest mieszana.

Każdy uczestnik musi mieć również kartę kwalifikacyjną, zawierającą m.in. informacje zdrowotne.

Co musi zapewnić organizator ferii zimowych?

Organizator wypoczynku odpowiada nie tylko za formalności, ale także za bezpieczeństwo i komfort dzieci. Do jego obowiązków należy zapewnienie: