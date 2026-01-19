- Ferie zimowe 2026 w trzech turach
- Podstawa prawna organizacji wypoczynku
- Kiedy i gdzie zgłosić wypoczynek?
- Wymagane dokumenty i załączniki
- Opieka nad dziećmi – limity i zasady
- Co musi zapewnić organizator ferii zimowych?
Ferie zimowe 2026 w trzech turach
Zimowa przerwa szkolna, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się w trzech terminach, zależnych od województwa:
- 19 stycznia – 1 lutego 2026 r. – woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r. – woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
- 16 lutego – 1 marca 2026 r. – woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie
To właśnie te daty wyznaczają harmonogram zgłoszeń oraz przygotowań dla organizatorów wypoczynku.
Podstawa prawna organizacji wypoczynku
Zasady organizowania ferii zimowych dla dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. Dokument precyzuje m.in. terminy zgłoszeń, wymagania dotyczące kadry, liczby opiekunów oraz warunków lokalowych.
Kiedy i gdzie zgłosić wypoczynek?
Każdy wypoczynek zimowy musi zostać zgłoszony do kuratora oświaty:
- najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wyjazdu – w przypadku wypoczynku organizowanego na terenie kraju,
- najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem – w przypadku półkolonii oraz wypoczynku organizowanego za granicą.
Niedopełnienie tych terminów może skutkować brakiem możliwości legalnego przeprowadzenia wypoczynku.
Wymagane dokumenty i załączniki
Zakres dokumentów zależy od formy i miejsca wypoczynku:
Wypoczynek w obiektach hotelarskich
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię opinii właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie wymagań przeciwpożarowych.
Wypoczynek w szkołach i placówkach
Wymagane są:
- szkic pomieszczeń z określeniem ich przeznaczenia (sale noclegowe, stołówka, sanitariaty, sale zajęć),
- opinia straży pożarnej dotycząca bezpieczeństwa obiektu.
Wypoczynek wędrowny
Organizator musi przedstawić mapę trasy wraz z terminami oraz miejscami noclegów.
Wypoczynek za granicą
Konieczne jest m.in.:
- przygotowanie szkicu pomieszczeń (w przypadku obiektów bez stałej infrastruktury),
- złożenie oświadczenia o zawarciu ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia dla uczestników.
Obowiązki dyrektora szkoły
Jeżeli wypoczynek organizuje szkoła lub placówka oświatowa, dyrektor ma obowiązek poinformować organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego. Karta wypoczynku musi zostać przekazana najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem ferii.
Opieka nad dziećmi – limity i zasady
Przepisy jasno regulują liczbę dzieci przypadających na jednego wychowawcę:
- maksymalnie 20 uczestników – w przypadku dzieci powyżej 10. roku życia,
- maksymalnie 15 uczestników – gdy w grupie są dzieci do 10. roku życia lub grupa jest mieszana.
Każdy uczestnik musi mieć również kartę kwalifikacyjną, zawierającą m.in. informacje zdrowotne.
Co musi zapewnić organizator ferii zimowych?
Organizator wypoczynku odpowiada nie tylko za formalności, ale także za bezpieczeństwo i komfort dzieci. Do jego obowiązków należy zapewnienie:
- bezpiecznego obiektu spełniającego wymogi przeciwpożarowe,
- dostępu do opieki medycznej,
- odpowiedniego i zbilansowanego wyżywienia,
- wykwalifikowanej kadry – kierownika, wychowawców i instruktorów,
- programu dostosowanego do wieku uczestników, łączącego wypoczynek z edukacją i rekreacją.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję