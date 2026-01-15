Warszawska szkoła, która od lat wyznacza standardy

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie od dawna uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych szkół średnich w kraju. Tegoroczne zwycięstwo tylko umacnia tę opinię. W poprzednich latach placówka wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce w rankingu, a jedynie sporadycznie ustępowała rywalom, plasując się tuż za liderem.

Szkoła bywa określana mianem bastionu matematyki, fizyki i informatyki. Jej uczniowie regularnie zdobywają najwyższe laury w olimpiadach przedmiotowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Istotnym elementem sukcesu jest także współpraca z renomowanymi uczelniami, takimi jak Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Warszawska. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach akademickich oraz zajęciach laboratoryjnych, co znacząco poszerza ich kompetencje.

Ogłoszenie wyników rankingu spotkało się z falą gratulacji w mediach społecznościowych. Pod oficjalnymi komunikatami „Perspektyw” pojawiły się liczne komentarze kierowane do dyrekcji, nauczycieli oraz samych uczniów.

Najlepsze licea w Polsce według „Perspektyw 2026”

Wysokie miejsca w rankingu zajęły również inne renomowane licea. Drugą pozycję zdobyło V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, a trzecie – XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Na czwartej lokacie, ex aequo, znalazły się III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni oraz XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.

Szóste miejsce przypadło, również ex aequo, Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu oraz IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Ósmą pozycję zajęło Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej, które od lat umacnia swoją pozycję w ogólnopolskich zestawieniach.

Technika stawiają na nowe technologie i informatykę

W rankingu techników najwyżej oceniono dwie szkoły, które uplasowały się na pierwszym miejscu ex aequo: Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie oraz Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Obie placówki kształcą specjalistów w zawodach przyszłości, związanych m.in. z informatyką, elektroniką, robotyką i teleinformatyką.

Na trzeciej pozycji znalazło się Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, a czwarte miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. Piątą lokatę ex aequo przyznano trzem szkołom: Technikum nr 1 w Zielonej Górze, Technikum nr 7 w Nowym Sączu oraz Technikum Elektronicznemu w Lublinie. W dalszej części zestawienia znalazły się również wysoko oceniane technika m.in. z Bydgoszczy, Ostrowa Wielkopolskiego i Szczecina.

Jak powstaje ranking „Perspektyw”

Ranking „Perspektywy” jest przygotowywany nieprzerwanie od 28 lat i uchodzi za jedno z najbardziej wiarygodnych zestawień edukacyjnych w Polsce. Pod uwagę brane są wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych, sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku techników – także rezultaty egzaminów zawodowych. Dodatkowym kryterium dla szkół dwujęzycznych są wyniki egzaminów z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

W zestawieniu uwzględnia się wyłącznie szkoły dla młodzieży, w których do matury przystąpiło co najmniej 12 uczniów, a średnie wyniki z języka polskiego i matematyki nie spadły poniżej 75 proc. średniej krajowej.