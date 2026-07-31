eDziennik trafi do mObywatela za darmo. Czy to koniec Librusa i Vulcana?

Koniec z ukrytymi opłatami? Rodzice od lat narzekają na abonamenty za powiadomienia w telefonach – rząd szykuje bezpłatną alternatywę.

Rodzice od lat narzekają na abonamenty za powiadomienia w telefonach – rząd szykuje bezpłatną alternatywę. Nowa funkcja w mObywatelu: Oceny, frekwencja i plan lekcji pojawią się w państwowej aplikacji bez jakichkolwiek reklam.

Oceny, frekwencja i plan lekcji pojawią się w państwowej aplikacji bez jakichkolwiek reklam. Co z rynkowymi gigantami? Sprawdzamy, czy bezpłatny system oznacza automatyczny koniec dla Librusa i Vulcana.

Sprawdzamy, czy bezpłatny system oznacza automatyczny koniec dla Librusa i Vulcana. Nie od razu w każdej szkole: Wdrożenie podzielono na etapy – wyjaśniamy, kiedy dokładnie rodzice dostaną dostęp do nowej usługi.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Choć dokument trafił do Sejmu i musi jeszcze przejść całą ścieżkę legislacyjną, kierunek zmian jest jasny: państwo chce zabrać prywatnym firmom monopol na mobilny dostęp do informacji o uczniach.

Oceny, plan lekcji i frekwencja w mObywatelu. Bez płatnych subskrypcji

Nowy system stworzy centralną bazę danych połączoną z Systemem Informacji Oświatowej (SIO). Co to oznacza dla rodziców i uczniów? Wszystkie najważniejsze funkcje pojawią się bezpośrednio w aplikacji mObywatel (a dla dzieci – mObywatel Junior).

W podstawowej, w pełni darmowej wersji zobaczysz:

oceny z przedmiotów oraz zachowania ,

, aktualną frekwencję ,

, plan lekcji i jego zmiany.

Z czasem państwowy eDziennik dostanie kolejne funkcje: powiadomienia push, e-mailowe alerty, kalendarz wydarzeń, moduł do usprawiedliwiania nieobecności, ogłoszenia oraz wygodne przełączanie się między profilami rodzeństwa. Wszystko to bez ani jednej reklamy i bez opłat.

Oceny, plan lekcji i frekwencja w mObywatelu. Bez płatnych subskrypcji

Dlaczego rząd tworzy własny eDziennik? Rodzice mieli dość opłat

To odpowiedź na narastające oburzenie. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz UOKiK od dłuższego czasu trafiały skargi na komercyjne e-dzienniki. Analizy wykazały absurdalną sytuację: funkcje, które przez przeglądarkę internetową są darmowe, w aplikacjach mobilnych bywają ukryte za ścianą płatności.

Chcesz wygodnego powiadomienia na telefon, gdy dziecko dostanie jedynkę albo wpadnie zastępstwo? Zapłać od 33 do nawet ponad 50 zł rocznie za jedno dziecko. Masz trójkę dzieci w szkole? Kwota rośnie do kilkuset złotych za podstawową wygodę.

Państwowy system ma ukrócić ten proceder i dać rodzicom stabilną, darmową alternatywę.

Czy to koniec Librusa i Vulcana? Szkoły dostaną wybór

Czy państwowa aplikacja automatycznie zastąpi komercyjnych gigantów? Nie od razu.

Projekt nie nakazuje likwidacji prywatnych e-dzienników. O tym, z jakiego systemu skorzysta placówka, zdecyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z samorządem (gminą, miastem czy powiatem).

W praktyce jednak darmowa platforma wywrze potężną presję na rynkowych dostawców. Samorządy nie będą musiały kupować płatnych licencji, a rodzice przestaną być wywoływani do tablicy w sprawie mikropłatności. Rząd nie ukrywa w dokumentach, że prywatne firmy mogą stracić sporą część rynku.

Dlaczego rząd tworzy własny eDziennik? Rodzice mieli dość opłat

Uwaga na harmonogram. Najpierw pilotaż i „podwójna praca”

Zanim odinstalujesz dotychczasową aplikację ze swojego telefonu, musisz wiedzieć o jednym kluczowym zastrzeżeniu.

1. Rok szkolny 2026/2027 – Pilotaż: System wystartuje najpierw eksperymentalnie w wybranych szkołach podstawowych i artystycznych we wszystkich województwach. Co ważne, w szkołach biorących udział w teście nauczyciele będą musieli prowadzić państwowy eDziennik równolegle z dotychczasowym systemem. Wpisy w nowej aplikacji będą miały status próbny.

2. Od 1 września 2027 – Pełne wdrożenie: Dopiero od roku szkolnego 2027/2028 państwowy eDziennik będzie oficjalnie gotowy dla wszystkich chętnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce.

Miliony z budżetu i bezpieczeństwo danych

Słowo „bezpłatny” dotyczy kieszeni rodzica i budżetu szkoły. Rachunek zapłacimy wszyscy z podatków. Szacuje się, że budowa i utrzymanie platformy w latach 2026–2035 pochłonie ok. 216,5 mln zł, z czego ponad 61 mln zł trafi do Ministerstwa Cyfryzacji i COI na same prace projektowe i integrację z mObywatelem.

A co z bezpieczeństwem? eDziennik to ogromna baza wrażliwych danych. Rząd zapowiada:

logowanie wyłącznie przez państwowe węzły identyfikacji (Profil Zaufany, e-dowód, bankowość),

obowiązkowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) ,

, pełną historię zmian w dokumentacji,

możliwość zablokowania wglądu rodzicom przez uciekającego od kontroli, pełnoletniego ucznia.

Uczniowie podczas lekcji w jasnej sali szkolnej. Na pierwszym planie plecak, książki, zeszyt i przybory szkolne, a w tle nauczyciel prowadzący zajęcia oraz dzieci siedzące w ławkach. Zdjęcie ilustruje temat edukacji i funkcjonowania szkoły podstawowej. / Gazeta Prawna

Komentarz autora: Zapowiedź darmowego eDziennika w mObywatelu to bez wątpienia świetna wiadomość dla kieszeni rodziców, ale na huraoptymizm jest jeszcze za wcześnie. Kluczowa będzie jakość wykonania. Państwowe systemy IT potrafią zaskoczyć stabilnością, ale bywają też podatne na „choroby wieku dziecięcego” – a szkolny e-dziennik musi działać niezawodnie w godzinach szczytu. Ponadto, dopóki decyzja o zmianie systemu leży w rękach dyrektorów szkół, komercyjni dostawcy wcale nie muszą z dnia na dzień zniknąć. O sukcesie projektu zdecyduje to, czy państwowa aplikacja będzie po prostu tak samo wygodna w codziennym użytkowaniu, jak rozwiązania, do których nauczyciele i rodzice przyzwyczajali się przez lata.

Szybkie odpowiedzi na kluczowe pytania (FAQ)

Czy muszę coś płacić za państwowy eDziennik w mObywatelu? Aplikacja, dostęp mobilny i wszystkie funkcje będą w 100% darmowe i pozbawione reklam. Czy od września 2026 r. moja szkoła na pewno przejdzie na nowy system? Niekoniecznie. W roku szkolnym 2026/2027 wystartują jedynie testy w wybranych placówkach. Ogólnokrajowy dostęp zaplanowano na wrzesień 2027 r. Czy szkoła ma obowiązek zrezygnować z Librusa lub Vulcana? Decyzja o zmianie systemu pozostaje w rękach dyrektora i organu prowadzącego szkołę. Czy komercyjne eDzienniki znikną? Nie ma takiego obowiązku. Prywatne systemy nadal będą mogły działać, ale otrzymają bezpłatnego państwowego konkurenta. Co rodzic zobaczy w mObywatelu? Docelowo między innymi oceny, frekwencję, plan lekcji, wydarzenia, wiadomości ze szkoły, powiadomienia oraz elektroniczne usprawiedliwienia nieobecności. Kiedy system ma być dostępny dla wszystkich zainteresowanych szkół? Pełne udostępnienie zaplanowano od początku roku szkolnego 2027/2028, czyli od 1 września 2027 r.

Źródła: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.