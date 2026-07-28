MEN przypomina obowiązujące przepisy

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że obecne regulacje prawne nie uległy zmianie i nadal przewidują możliwość umieszczania krzyży w pomieszczeniach szkolnych. Jak zaznaczyła, wynika to wprost z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Resort podkreśla jednocześnie, że nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych, które miałyby zmienić obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Odpowiedź na interpelację poselską

Stanowisko minister edukacji zostało przedstawione w odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą poszanowania symboli religijnych w szkołach publicznych.

Barbara Nowacka zaznaczyła, że szkoła powinna być miejscem, w którym respektowane są prawa wszystkich uczniów i pracowników – niezależnie od ich wyznania, światopoglądu czy przekonań. Według minister podstawą funkcjonowania placówek powinny być wzajemny szacunek, dialog oraz poszanowanie godności każdego człowieka.

Nie będzie nowych wytycznych dla szkół

Szefowa MEN wyjaśniła, że obowiązujące przepisy nie wymagają wydawania dodatkowych wytycznych dotyczących obecności symboli religijnych w szkołach publicznych.

Jak wskazała, kwestie te zostały uregulowane w rozporządzeniu z 14 kwietnia 1992 r. dotyczącym organizacji nauki religii. Zgodnie z jego zapisami w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż.

Oznacza to, że resort nie widzi potrzeby tworzenia nowych regulacji ani interpretacji odnoszących się do obecności symboli religijnych w placówkach oświatowych.

Decyzje należą do społeczności szkolnej

Barbara Nowacka zwróciła również uwagę, że Minister Edukacji nie posiada kompetencji do wydawania wiążących poleceń dotyczących umieszczania lub usuwania symboli religijnych w konkretnych szkołach.

Jak podkreśliła, ważną rolę w funkcjonowaniu placówek odgrywają organy tworzące społeczność szkolną, w tym rada rodziców, rada pedagogiczna oraz samorząd uczniowski. To właśnie one uczestniczą w podejmowaniu wielu decyzji dotyczących organizacji życia szkoły.

Priorytetem jest bezpieczeństwo i wzajemny szacunek

Minister zaznaczyła, że w przypadku sporów dotyczących funkcjonowania szkoły najważniejszym zadaniem organów państwa pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć w spokojnej atmosferze.

Resort edukacji wskazuje, że wszelkie konflikty powinny być rozwiązywane z poszanowaniem praw wszystkich uczestników życia szkolnego, przy zachowaniu dialogu i wzajemnego szacunku.

Jednocześnie Barbara Nowacka potwierdziła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje nowelizacji przepisów regulujących obecność krzyży w szkołach publicznych.

FAQ

Czy krzyże mogą znajdować się w szkołach publicznych?

Tak. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość umieszczania krzyży w pomieszczeniach szkolnych.

Czy MEN planuje zmianę przepisów?

Nie. Minister Barbara Nowacka poinformowała, że resort nie prowadzi prac nad nowelizacją obowiązujących regulacji.

Skąd wynikają obecne zasady?

Podstawą jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. dotyczące warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Czy minister może nakazać usunięcie krzyży ze szkół?

Według stanowiska MEN minister nie posiada kompetencji do wydawania wiążących decyzji dotyczących umieszczania lub usuwania symboli religijnych w konkretnych placówkach.

Jakie wartości powinny obowiązywać w szkołach?

Ministerstwo podkreśla, że szkoła publiczna powinna opierać się na wzajemnym szacunku, dialogu, poszanowaniu godności każdego człowieka oraz zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności szkolnej.