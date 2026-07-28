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RPO pyta MEN o prawa uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi o samorządy uczniowskie

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 14:12
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szkoła
RPO pyta MEN o prawa uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi o samorządy uczniowskie/Shutterstock
Czy uczniowie z niepełnosprawnościami powinni mieć takie samo prawo do współdecydowania o życiu szkoły jak ich rówieśnicy? Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem o możliwość zmiany przepisów, które w części placówek nadal wyłączają obowiązek tworzenia samorządów uczniowskich. Zdaniem autorów skargi obecne regulacje prowadzą do wykluczenia części młodych osób z możliwości uczestniczenia w szkolnym życiu obywatelskim.

RPO interweniuje w sprawie obowiązujących przepisów

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące zasad funkcjonowania samorządów uczniowskich w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Impulsem do podjęcia działań był wniosek wskazujący, że obowiązujące przepisy ograniczają możliwość uczestnictwa części uczniów w szkolnej samorządności.

Przedstawiciele RPO zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o wyjaśnienie, czy resort planuje zmianę regulacji określających, w jakich typach szkół i placówek samorządy uczniowskie nie są tworzone.

Których placówek dotyczą obecne regulacje?

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji z 26 lipca 2008 r. wskazuje katalog szkół i placówek wyłączonych z obowiązku tworzenia samorządu uczniowskiego. Wśród nich znajdują się m.in. szkoły specjalne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

To właśnie te przepisy stały się przedmiotem wątpliwości zgłoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioskodawcy mówią o wykluczeniu uczniów

Osoby, które zwróciły się do RPO, podkreślają, że obowiązujące rozwiązania mogą naruszać zasadę równego traktowania uczniów z niepełnosprawnościami. Ich zdaniem brak możliwości tworzenia samorządów uczniowskich pozbawia młodych ludzi wpływu na funkcjonowanie szkoły oraz ogranicza ich udział w procesach związanych z reprezentowaniem społeczności uczniowskiej.

W ocenie autorów wniosku takie przepisy prowadzą do wykluczenia części uczniów z aktywności obywatelskiej już na etapie edukacji, mimo że samorząd uczniowski pełni ważną rolę w rozwijaniu kompetencji społecznych, odpowiedzialności i współpracy.

Postulaty zmian pojawiły się już wcześniej

Temat dostępności samorządów uczniowskich dla uczniów z niepełnosprawnościami nie pojawił się po raz pierwszy. Był już poruszany podczas konsultacji publicznych dotyczących zmian w Prawie oświatowym.

Zastrzeżenia do obowiązujących przepisów zgłaszały zarówno Rzeczniczka Praw Dziecka, jak i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród najważniejszych postulatów znalazło się objęcie obowiązkiem tworzenia samorządów również tych placówek, które obecnie zostały z tego wyłączone.

Zdaniem uczestników konsultacji umożliwiłoby to większy udział uczniów w życiu szkoły i lepszą realizację zasady równego traktowania.

MEN ma odnieść się do możliwości nowelizacji

W wystąpieniu skierowanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej zastępczyni dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Anna Mikołajczyk zwróciła się z pytaniem, czy resort rozważa nowelizację obowiązującego rozporządzenia.

RPO oczekuje również stanowiska ministerstwa w sprawie ewentualnej zmiany katalogu szkół i placówek, w których obecnie nie funkcjonują samorządy uczniowskie. Odpowiedź MEN może pokazać, czy resort planuje dostosowanie przepisów do zgłaszanych od lat postulatów dotyczących zwiększenia udziału uczniów z niepełnosprawnościami w życiu szkolnej społeczności.

FAQ

Dlaczego RPO zwrócił się do MEN?

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające po otrzymaniu wniosku wskazującego, że część uczniów z niepełnosprawnościami jest wyłączona z możliwości uczestniczenia w samorządzie uczniowskim.

Jakie placówki nie mają obowiązku tworzenia samorządu uczniowskiego?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem są to m.in. wybrane szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Czego domagają się wnioskodawcy?

Postulują zmianę przepisów, aby uczniowie z niepełnosprawnościami mogli uczestniczyć w samorządności szkolnej na takich samych zasadach jak pozostali uczniowie.

Czy pojawiły się już propozycje zmian?

Tak. Podczas konsultacji zmian w Prawie oświatowym podobne postulaty zgłaszały m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka oraz organizacje pozarządowe.

O co RPO pyta Ministerstwo Edukacji?

Biuro RPO chce wiedzieć, czy MEN planuje nowelizację rozporządzenia oraz zmianę wykazu placówek, w których obecnie nie tworzy się samorządów uczniowskich.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: MENniepełnosprawniRPOsamorząd uczniowski
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