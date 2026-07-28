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Edukacja zdrowotna od 1 września. Nowe obowiązki szkół i przepisy

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
47 minut temu
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tablica, dziecko, gąbka
Edukacja zdrowotna od 1 września. Nowe obowiązki szkół i przepisy/Shutterstock
Oficjalna publikacja trzech kluczowych rozporządzeń w Dzienniku Ustaw kończy wielomiesięczną dyskusję społeczną. Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznie zatwierdziło rewolucyjny podział programowy dla polskich uczniów. Od nadchodzącego roku szkolnego dotychczasowe zasady kształcenia ogólnego odejdą do lamusa. Przepisy wprowadzają całkowicie nowy, obowiązkowy przedmiot, który budzi olbrzymie emocje. Poznaj szczegółowy wymiar godzin, zakres wymagań oraz procedury składania rezygnacji.

Obowiązkowy wymiar godzin nowej edukacji zdrowotnej

Nowy przedmiot będzie realizowany w polskich szkołach w sposób ciągły. Przepisy nakładają na dyrektorów obowiązek sztywnego zaplanowania tych zajęć w siatce lekcji. W podstawówkach nauka obejmie klasy od czwartej do ósmej. Uczniowie otrzymają dokładnie jedną godzinę lekcyjną w każdym tygodniu.

W szkołach ponadpodstawowych struktura organizacyjna wygląda nieco inaczej:

  • Dyrektor szkoły samodzielnie wskazuje dwie konkretne klasy do realizacji przedmiotu.
  • W wybranych poziomach lekcje będą odbywać się raz w tygodniu.
  • Przepis dotyczy liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych drugiego stopnia.
  • Zajęcia są w pełni finansowane z budżetu państwa w ramach subwencji.
  • Ocena końcowa z tego przedmiotu trafi na oficjalne świadectwo szkolne.

Walka z internetową dezinformacją i twarde dowody naukowe

Resort edukacji mocno kładzie nacisk na nowoczesny profil nowych zajęć. Wymagania ogólne zostały uzupełnione o bardzo ważne kompetencje cyfrowe. Uczniowie szkół średnich będą uczyć się krytycznego korzystania z wiedzy. Kluczową umiejętnością ma być sprawne rozpoznawanie wszechobecnej dezinformacji.

Młodzież dowie się, jak odróżnić fakty od internetowych mitów. Podstawą ma być wyłącznie wiedza oparta na twardych dowodach naukowych. Pozwoli to nastolatkom na podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji życiowych. Zmiany te mają bezpośrednio chronić młodzież przed manipulacją w sieci.

Praktyczne dbanie o kondycję fizyczną i relacje społeczne

Nowa podstawa programowa została mocno rozszerzona o codzienne nawyki zdrowotne. Uczniowie podstawówek poznają dokładne zasady prawidłowego nawadniania ludzkiego organizmu. Bardzo duży nacisk zostanie położony na higienę jamy ustnej. Starsza młodzież pozna z kolei specyfikę restrykcyjnej diety bezglutenowej.

Oto kluczowe zagadnienia społeczne zawarte w nowym programie:

  • Sposoby budowania trwałych relacji rówieśniczych oraz silnych więzi rodzinnych.
  • Nauka empatii i zrozumienia dla osób przewlekle chorych.
  • Promowanie wartości płynących z funkcjonowania rodzin wielodzietnych.
  • Skuteczne rozpoznawanie cyfrowych zagrożeń oraz przemocy rówieśniczej w internecie.
  • Prawidłowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji w grupie.

Jednocześnie urzędnicy zrezygnowali ze zbyt szczegółowych opisów zaburzeń cyklu miesiączkowego.

Nieobowiązkowy moduł zdrowia seksualnego i spotkania z rodzicami

Kwestie intymne zostały całkowicie wydzielone z podstawowego bloku lekcyjnego. Zagadnienia te trafią na nieobowiązkowy moduł edukacji zdrowotnej i seksualnej. W klasach cztery-osiem podstawówki wymiar wynosi od jednej do dwóch godzin rocznie. W szkołach średnich będą to łącznie trzy godziny w roku.

Przed rozpoczęciem tych lekcji szkoła musi uruchomić specjalną procedurę:

  • Nauczyciel prowadzący organizuje obowiązkowe spotkanie informacyjne dla prawnych opiekunów.
  • W spotkaniu uczestniczy także wychowawca danej klasy szkolnej.
  • Pedagog ma obowiązek dokładnie przedstawić rodzicom pełny zestaw materiałów dydaktycznych.
  • Udział w zebraniu jest otwarty również dla uczniów pełnoletnich.

Legalne procedury składania rezygnacji z zajęć intymnych

Uczestnictwo w module dotyczącym sfery seksualnej jest dobrowolne dla ucznia. Jeśli rodzina nie akceptuje programu, może legalnie zrezygnować z lekcji. W imieniu osób niepełnoletnich wiążącą decyzję podejmują wyłącznie rodzice. Muszą oni złożyć stosowny dokument na ręce dyrekcji szkoły.

Z kolei uczniowie pełnoletni decydują o swoim losie całkowicie samodzielnie. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w sekretariacie. Brak takiego pisma skutkuje automatycznym wpisaniem ucznia na listę obecności. Wszystkie trzy nowe rozporządzenia wejdą w życie 1- go września.

FAQ

Czy ocena z edukacji zdrowotnej wpływa na średnią ocen na świadectwie?

Tak, edukacja zdrowotna staje się przedmiotem w pełni obowiązkowym dla uczniów. Ocena końcowa będzie wliczana do średniej ocen uprawniającej do paska. Nie dotyczy to jednak nieobowiązkowego modułu o zdrowiu seksualnym.

Do kiedy rodzice muszą złożyć pisemną rezygnację z lekcji seksualnych?

Pisemne oświadczenie najlepiej złożyć natychmiast po pierwszym zebraniu informacyjnym w szkole. Szczegółowe terminy organizacyjne ustala wewnętrznie dyrektor danej placówki oświatowej. Przepisy krajowe nie narzucają jednej sztywnej daty końcowej.

Kto może uczyć nowego przedmiotu w szkole podstawowej?

Do prowadzenia tych zajęć uprawnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Najczęściej będą to przeszkoleni biolodzy, nauczyciele wychowania fizycznego lub pedagodzy. Wszyscy muszą przejść kursy zgodne z wytycznymi ministerstwa.

Czy uczeń pełnoletni potrzebuje podpisu rodzica pod rezygnacją z modułu?

Nie, uczeń pełnoletni posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Może samodzielnie podpisać i złożyć wniosek o rezygnację z zajęć. Podpis rodzica nie jest w tym przypadku prawnie wymagany.

Co robi uczeń, który został wypisany z godzin zdrowia seksualnego?

Szkoła ma obowiązek zapewnić takiemu uczniowi bezpieczną opiekę podczas trwania lekcji. Zazwyczaj młodzież spędza ten czas w świetlicy lub szkolnej bibliotece. Decyzję o miejscu pobytu dziecka podejmuje dyrektor szkoły

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rodziceszkołauczniowieedukacja zdrowotna
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