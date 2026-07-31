Dziennik.pl logo

Nowa podstawa programowa coraz bliżej. ORE opublikował poradniki dla nauczycieli

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 12:08
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
szkoła, sala, uczniowie
Nowa podstawa programowa coraz bliżej. ORE opublikował poradniki dla nauczycieli/Shutterstock
Od 1 września 2026 roku w przedszkolach oraz klasach I i IV szkół podstawowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa „Kompas Jutra”. Aby ułatwić nauczycielom przygotowanie do zmian, Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikował serię poradników, które wyjaśniają najważniejsze założenia reformy i pokazują, jak w praktyce organizować zajęcia zgodnie z nowymi wymaganiami.

ORE przygotował materiały wspierające wdrażanie reformy

Wprowadzenie nowej podstawy programowej oznacza dla nauczycieli konieczność dostosowania sposobu planowania i prowadzenia zajęć. Z myślą o tym Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował dziesięć poradników przeznaczonych przede wszystkim dla doradców metodycznych oraz nauczycieli konsultantów. Publikacje mają stanowić wsparcie podczas organizowania szkoleń i przygotowywania kadry pedagogicznej do zmian, które zaczną obowiązywać już od nowego roku szkolnego.

Materiały odnoszą się zarówno do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, jak i przedmiotów ogólnokształcących realizowanych od klasy IV szkoły podstawowej. Autorzy nie ograniczają się do omówienia zapisów nowej podstawy programowej, ale pokazują również, jak przekładać je na codzienną pracę z uczniami.

Większy nacisk na kompetencje i praktyczne umiejętności

Jednym z najważniejszych założeń reformy jest odejście od modelu nauczania opartego głównie na zapamiętywaniu informacji. Zamiast tego większy nacisk ma zostać położony na rozwijanie kompetencji, samodzielnego myślenia oraz praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

W poradnikach dużo miejsca poświęcono nauczaniu opartemu na doświadczeniu, wzmacnianiu sprawczości uczniów oraz indywidualizacji procesu kształcenia. Autorzy wskazują również, w jaki sposób wykorzystywać elementy modelu STEM, który łączy naukę, technologię, inżynierię i matematykę podczas realizacji codziennych zajęć.

Według ORE zmiany mają sprzyjać bardziej aktywnej roli ucznia w procesie uczenia się oraz lepszemu przygotowaniu dzieci i młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Reforma będzie wdrażana etapami

Nowa podstawa programowa nie obejmie wszystkich uczniów jednocześnie. Pierwszy etap zmian rozpocznie się 1 września 2026 roku i obejmie wychowanie przedszkolne oraz klasy I i IV szkół podstawowych.

Kolejny etap zaplanowano na rok szkolny 2027/2028. Wówczas nowe wymagania programowe zostaną wprowadzone również w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Stopniowe wdrażanie reformy ma ułatwić szkołom przygotowanie się do nowych zasad organizacji nauczania.

Poradniki mają pomóc nauczycielom w codziennej pracy

Publikacje przygotowane przez ORE mają charakter praktyczny. Oprócz omówienia najważniejszych zmian zawierają wskazówki dotyczące planowania lekcji, organizowania procesu dydaktycznego oraz rozwijania kompetencji uczniów zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej.

Materiały mogą okazać się przydatne nie tylko dla osób prowadzących szkolenia, ale również dla nauczycieli, którzy już teraz chcą zapoznać się z kierunkiem zmian i odpowiednio przygotować się do pracy od początku roku szkolnego.

FAQ

Kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa?

Pierwszy etap reformy rozpocznie się 1 września 2026 roku i obejmie przedszkola oraz klasy I i IV szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych zmiany zostaną wprowadzone od roku szkolnego 2027/2028.

Dla kogo przygotowano poradniki ORE?

Publikacje są skierowane przede wszystkim do doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów. Mogą z nich korzystać także nauczyciele, którzy chcą lepiej przygotować się do wdrażania nowej podstawy programowej.

Jakie zagadnienia poruszają poradniki?

Autorzy omawiają m.in. rozwijanie kompetencji uczniów, nauczanie oparte na doświadczeniu, indywidualizację procesu kształcenia, wzmacnianie sprawczości uczniów oraz wykorzystanie modelu STEM podczas zajęć.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: rodziceszkołauczniowienauczyciele
Powiązane
krzyż w klasie szkoła incydent nauczycielka obraza uczuć religijnych
MEN nie planuje zmian. Krzyże nadal mogą pozostawać w szkolnych salach
szkoła
RPO pyta MEN o prawa uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi o samorządy uczniowskie
smartfon, telefon, szkoła, dziecko, uczeń
Wpływ smartfonów na czytanie ze zrozumieniem u dzieci. Wyniki badań
Katarzyna Kania
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraQuiz przyrodniczy, 12 pytań z biologii, geografii i ekologii. 10/12 tylko dla orłów »
Zobacz
|
Nowa Toyota Corolla 13. generacji
Nowa Toyota Corolla to ósmy cud świata. Wygląda świetnie, hybryda 1.5 sensacją
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla rodziny. Ma napęd na tył i 116 KM. Ile kosztuje?
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Chery, Omodę, Jaecoo, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego
Trzęsienie ziemi w CPK. Nagłe dymisje kierownictwa
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Trudny quiz dla kierowców. Na 4. pytaniu odpadają eksperci
Urszula Brzezińska-Hołownia
Żona Szymona Hołowni żegna się z wojskiem. Była pilotką MiG-29. Taką emeryturę dostanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj