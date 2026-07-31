ORE przygotował materiały wspierające wdrażanie reformy

Wprowadzenie nowej podstawy programowej oznacza dla nauczycieli konieczność dostosowania sposobu planowania i prowadzenia zajęć. Z myślą o tym Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował dziesięć poradników przeznaczonych przede wszystkim dla doradców metodycznych oraz nauczycieli konsultantów. Publikacje mają stanowić wsparcie podczas organizowania szkoleń i przygotowywania kadry pedagogicznej do zmian, które zaczną obowiązywać już od nowego roku szkolnego.

Materiały odnoszą się zarówno do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, jak i przedmiotów ogólnokształcących realizowanych od klasy IV szkoły podstawowej. Autorzy nie ograniczają się do omówienia zapisów nowej podstawy programowej, ale pokazują również, jak przekładać je na codzienną pracę z uczniami.

Większy nacisk na kompetencje i praktyczne umiejętności

Jednym z najważniejszych założeń reformy jest odejście od modelu nauczania opartego głównie na zapamiętywaniu informacji. Zamiast tego większy nacisk ma zostać położony na rozwijanie kompetencji, samodzielnego myślenia oraz praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

W poradnikach dużo miejsca poświęcono nauczaniu opartemu na doświadczeniu, wzmacnianiu sprawczości uczniów oraz indywidualizacji procesu kształcenia. Autorzy wskazują również, w jaki sposób wykorzystywać elementy modelu STEM, który łączy naukę, technologię, inżynierię i matematykę podczas realizacji codziennych zajęć.

Według ORE zmiany mają sprzyjać bardziej aktywnej roli ucznia w procesie uczenia się oraz lepszemu przygotowaniu dzieci i młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Reforma będzie wdrażana etapami

Nowa podstawa programowa nie obejmie wszystkich uczniów jednocześnie. Pierwszy etap zmian rozpocznie się 1 września 2026 roku i obejmie wychowanie przedszkolne oraz klasy I i IV szkół podstawowych.

Kolejny etap zaplanowano na rok szkolny 2027/2028. Wówczas nowe wymagania programowe zostaną wprowadzone również w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Stopniowe wdrażanie reformy ma ułatwić szkołom przygotowanie się do nowych zasad organizacji nauczania.

Poradniki mają pomóc nauczycielom w codziennej pracy

Publikacje przygotowane przez ORE mają charakter praktyczny. Oprócz omówienia najważniejszych zmian zawierają wskazówki dotyczące planowania lekcji, organizowania procesu dydaktycznego oraz rozwijania kompetencji uczniów zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej.

Materiały mogą okazać się przydatne nie tylko dla osób prowadzących szkolenia, ale również dla nauczycieli, którzy już teraz chcą zapoznać się z kierunkiem zmian i odpowiednio przygotować się do pracy od początku roku szkolnego.

FAQ

Kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa?

Pierwszy etap reformy rozpocznie się 1 września 2026 roku i obejmie przedszkola oraz klasy I i IV szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych zmiany zostaną wprowadzone od roku szkolnego 2027/2028.

Dla kogo przygotowano poradniki ORE?

Publikacje są skierowane przede wszystkim do doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów. Mogą z nich korzystać także nauczyciele, którzy chcą lepiej przygotować się do wdrażania nowej podstawy programowej.

Jakie zagadnienia poruszają poradniki?

Autorzy omawiają m.in. rozwijanie kompetencji uczniów, nauczanie oparte na doświadczeniu, indywidualizację procesu kształcenia, wzmacnianie sprawczości uczniów oraz wykorzystanie modelu STEM podczas zajęć.