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Najbardziej innowacyjny instytut nauk biologicznych i biomedycznych w Polsce

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:48
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prof. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor instytutu, prof. Agnieszka Dobrzyń/Materiały prasowe
Instytut Nenckiego, jeden z najstarszych i najbardziej renomowanych instytutów naukowych w Polsce, otrzymał najwyższą możliwą ministerialną ocenę ewaluacji działalności naukowej A+. Według dyrektor instytutu, prof. Agnieszki Dobrzyń, "dzięki temu, instytut umacnia swoją pozycję jako rozpoznawalna i wiarygodna marka, potwierdzając najwyższe standardy działalności. To istotny atut w globalnej rywalizacji o najlepsze talenty, a jednocześnie wyraźny sygnał dla partnerów biznesowych, że mają do czynienia z instytucją godną zaufania i gotową do realizacji ambitnych projektów".

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN to jedno z największych i najstarszych nieuniwersyteckich centrów badawczych w Polsce. Działa w Warszawie (na Kampusie Ochota) od 1918 roku, specjalizując się w neurobiologii, biochemii, biologii komórki i biologii molekularnej.

Co obejmuje ewaluacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Ewaluacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmuje lata 2022–2025, bierze pod uwagę nie tylko jakość projektów naukowych, ale i ich wpływ poza środowiskiem akademickim. Dotyczy uczelni akademickich, federacji oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk (PAN) wraz z instytutami międzynarodowymi. Natomiast ewaluacja uczelni zawodowych, instytutów badawczych i innych podmiotów prowadzących działalność naukową odbywa się na wniosek danej instytucji. "Uzyskanie przez Instytut Nenckiego kategorii A+ wzmacnia jego wizerunek w oczach osób, które wcześniej nie znały jego działalności. Ma to szczególne znaczenie w procesie rekrutacji, ponieważ ułatwia przyciąganie wybitnych naukowców - zarówno liderów prowadzących własne zespoły badawcze, jak i doktorantów oraz badaczy po doktoracie" - mówi prof. Agnieszka Dobrzyń. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: poziom naukowy prowadzonej działalności (tu uwzględniane są publikacje i patenty), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Instytut Nenckiego i partnerstwo biznesowe

"Poziom wszystkich parametrów mamy najwyższy z możliwych, stąd znaleźliśmy się na czele stawki. Bardzo ważnym elementem oceny było na ile wynalazki tworzone w instytucji, w naszym przypadku w instytucie naukowym, przekładają się na budżet państwa oraz rozwój polskiej gospodarki. I tutaj też jesteśmy jednostką wzorcową" - zaznacza prof. Agnieszka Dobrzyń. Otrzymanie najwyższej możliwej oceny ma również przełożenie na przyszłe partnerstwa biznesowe. "Jako jednostka z kategorii A+, zyskujemy wiarygodność w oczach potencjalnych współpracowników. Przedsiębiorcy potrzebujący wsparcia lub dostępu do naszych pracowni usługowych wiedzą, że znajdą tutaj najwyższej klasy specjalistów" - mówi dyrektor Instytutu Nenckiego. Jak podkreśla, za wynikami ewaluacji stoją badacze i doktoranci, prowadzący ambitne i rzetelne badania oraz zespoły techniczne i administracyjne, które wspierają ich codzienną pracę. Instytut Nenckiego otrzymuje najwyższe ministerialne wyróżnienie nieprzerwanie od początku funkcjonowania systemu ewaluacji jednostek naukowych. Kategorię A+ uzyskał we wszystkich trzech dotychczasowych ocenach.

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Historia Instytutu Nenckiego

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie w 1918 roku z inicjatywy Kazimierza Białaszewicza, Edwarda Flataua oraz Romualda Minkiewicza. Instytut nazwano imieniem Marcelego Nenckiego (1847–1901 r.) - pracującego w Zurichu i w Petersburgu wybitnego polskiego chemika, lekarza i fizjologa – uważanego za współtwórcę współczesnej biochemii. Kadra Instytutu Nenckiego PAN rozwija najnowocześniejsze metody badawcze, które w połączeniu z precyzyjnymi narzędziami, pozwalają realizować ambitne, interdyscyplinarne projekty naukowe. Główny nurt badań skupia się na nowych terapiach oraz metodach diagnostycznych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń metabolicznych, nowotworów oraz innych schorzeń, które dotykają współczesnych ludzi. Naukowa działalność instytutu wspierana jest przez pracownie usługowe, które oprócz prowadzenia własnych badań, oferują szeroki zakres usług, w tym badania przedkliniczne, sekwencjonowanie DNA, produkcję zwierząt transgenicznych i obrazowanie biologiczne, od mikroskopii świetlnej oraz elektronowej aż po obrazowanie rezonansem magnetycznym. Wprowadzona strategia wspierania innowacyjności owocuje stałym wzrostem liczby publikacji oraz liczby wynalazków objętych patentami krajowymi i zagranicznymi, a także stymuluje współpracę instytutu z przemysłem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: edukacjarankinguczelnia
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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